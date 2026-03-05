Elma Saiz reta a Feijóo a llamar a Albares para respaldar el "no a la guerra" y a defender derechos también en España

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 5 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión Social y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha pedido este jueves al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ejerza una "oposición responsable" y con "altura de miras" ante el conflicto en Oriente Medio, y que llame al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para "ponerse al lado" del Ejecutivo y del "no a la guerra". Además le ha aconsejado defender los Derechos Humanos, no solo en el ámbito internacional, sino también dentro de España.

"Este no es momento de hacer política, es momento de ponerse al lado de un Gobierno, de ejercer una oposición responsable, como lo hizo en cuestiones de Estado el presidente (José Luis Rodríguez) Zapatero cuando tuvo que hacerlo", ha aseverado Saiz en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum.

Y es que, según ha dicho, "llama la atención" que Feijóo "defienda los Derechos Humanos fuera, mientras aquí llega a pactos ultras que son antagónicos con la defensa de los Derechos Humanos". Y ha puesto como ejemplo su postura respecto a la regularización de inmigrantes en la que, a su juicio, "la brújula del PP la dirige" el líder de Vox, Santiago Abascal.

"Creo que en este contexto geopolítico tan complicado el principal partido de la oposición tiene que ponerse al lado del Gobierno y en lugar de llamar al representante de Asuntos Exteriores en Estados Unidos, llamar al ministro de Asuntos Exteriores para ponerse al lado del Gobierno", ha indicado.

Saiz hacía así referencia al contacto telefónico que el líder del PP mantuvo a finales de febrero con Rubio en el que le trasladó su compromiso de que si él gobierna España se comportará como un país "fiable" para sus aliados y tendrá como prioridad "el fortalecimiento del vínculo transatlántico" y el "refuerzo de la seguridad de Occidente frente a las actuales amenazas".

"Es difícil o prácticamente imposible intentar ser un buen Gobierno si no ha sabido ejercer una buena oposición. Y yo creo que el señor Feijóo no lo está sabiendo hacer desde la oposición", le ha avisado la ministra.

MALENTENDIDO CON LA CASA BLANCA

A Saiz se le ha preguntado si la salida de un avión estadounidense de la base de Rota pocas horas después de que España denegara el uso de la misma para actividades relacionadas con la guerra en Irán suponía un incumplimiento por parte de las autoridades estadounidenses, pero ella no ha contestado a este extremo.

Tampoco ha querido especular sobre las razones que este miércoles llevaron a la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a afirmar que España había dado marcha atrás en esa prohibición, ni comentar si ese "malentendido" sobre la cooperación militar España y Estados Unidos podría surgir del encuentro que tuvieron en León el nuevo embajador estadounidense en España, Benjamín León, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

La portavoz del Ejecutivo ha insistido en que España es un "socio fiable" de la OTAN y que cumple sus compromisos y ha recalcado que la posición de España con respecto al conflicto en Irán "no se ha movido ni un ápice" de la expresada por el presidente del Gobierno.

Saiz ha defendido que esa posición, que "para algunos parece complicada de entender" es "muy sencilla", pues se basa simplemente en la defensa del Derecho Internacional, que es "el que protege fundamentalmente a los más vulnerables".

"No podemos cometer errores del pasado", ha abundado, en referencia a la guerra de Irak apoyada en su momento por el Gobierno del 'popular' José María Aznar, a la vez que ha puesto en valor que esta postura es "coherente" con la mantenida por el Ejecutivo respecto de otros conflictos, desde el convencimiento de que "la violencia no se soluciona con más violencia".

"Lo hemos hecho en Venezuela, en Ucrania, en Gaza, con esa coherencia de apostar por las vías diplomáticas, por el respeto absoluto al Derecho Internacional y siempre, por supuesto, alineados con la Unión Europea. Esa es la posición inquebrantable del Gobierno de España alzando claramente ese 'No a la guerra'", ha resumido.

ACUERDO SOBRE GIBRALTAR

Además, ha destacado que no es la primera vez que España "alza la voz y luego son muchos los que continúan con el grito "coherente, digno y humano del 'no a la guerra'", como sucedió por ejemplo con el reconocimiento del Estado Palestino.

Por otra parte, Saiz ha defendido el acuerdo alcanzado con Reino Unido sobre Gibraltar ante las críticas de Feijóo, al que ha aconsejado que se tome un tiempo para "analizarlo y comprenderlo" antes de lanzarse a censurarlo y a levantar el teléfono para "intentar torpedear y hablar mal de nuestro país fuera de nuestras fronteras".

"Es un acuerdo histórico y ahora estamos trabajando para producir ese despliegue también desde la Seguridad Social en lo que tiene que ver con los trabajadores transfronterizos", ha comentado la responsable de Inclusión.

APOYO A ZAPATERO

Saiz ha sido presentada en este acto por el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha destacado de la ministra que tiene "una humildad fruto de una inteligencia sensible" y que nombrarla portavoz fue "un acierto más" de Pedro Sánchez pues su tono "contenido, moderado, laico, cívico y republicano" es muy necesario ante tanto "insulto y exageración".

"Siempre que he hecho una presentación de alguien las cosas le han ido bien. A Elma le ha ido bien hasta ahora y, atención, igual le va mejor", ha concluido Zapatero.

Saiz le ha devuelto los elogios y su apoyo al Gobierno. "Cada vez que te escuchamos acaricias nuestra inteligencia y el orgullo que sentimos por ti se hincha porque no te arrugas", ha dicho, ensalzando su "aplomo" ante las "acusaciones infundadas" que le hacen PP y Vox sobre su vida privada y sus relaciones personales.

"Les abruma que estés en el lado correcto de la historia y que apoyes a este Gobierno, a su presidente y su agenda social. Todo eso les abruma, pero tú contestas que estás a tope. Y este Gobierno y yo estamos a tope contigo, querido presidente", ha enfatizado.