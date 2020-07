Elorza llama a reflexionar sobre si el PSE debe reeditar su pacto con el PNV o pasar a una oposición "responsable"

El cabeza de lista del PSOE al Congreso por Guipuzcoa, Odón Elorza, interviene en el acto político socialista, en Irún (Guipúzcoa/País Vasco/España) a 13 de octubre de 2019. - Unanue - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Transparencia y Democracia Participativa de la Ejecutiva Federal del PSOE y diputado por Guipúzcoa en el Congreso, Odón Elorza, ha llamado este lunes a reflexionar sobre si los socialistas vascos deben seguir coaligados con el PNV "sin asfixiar" su proyecto o bien deben cambiar de estrategia y situarse en una oposición "responsable".

Este domingo, el PNV volvió a ganar holgadamente los comicios si bien deberá reeditar su pacto con el PSE si quiere seguir en el Gobierno y, en este sentido, Elorza se ha preguntado en su cuenta personal de Twitter sobre la viabilidad de dar continuidad a ese acuerdo.

"¿Se conformará el PSE con mantener la coalición con PNV otros 4 años, sin asfixiar nuestro proyecto, o tenemos que reflexionar sobre un cambio de estrategia para estar al servicio de la sociedad vasca y su estabilidad desde una oposición responsable y constructiva?", ha planteado en un mensaje recogido por Europa Press.

Tras unos resultados electorales que "no cumplen las expectativas", el ex alcalde de San Sebastián insiste en la necesidad de abrir una reflexión en el PSE sobre la "no continuidad" en el Gobierno de coalición con PNV. "La oposición puede ser constructiva, dialogante y estabilizadora en favor de políticas de izquierdas", abunda.