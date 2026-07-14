La embajadora de Francia en España asegura que el deporte tiene "la capacidad de unirnos", pese al "chovinismo"

Archivo - La embajadora de Francia en España, Kareen Rispal. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La embajadora de Francia en España, Kareen Rispal, ha asegurado este martes que el deporte tiene "la extraordinaria capacidad de unirnos", aunque a veces de pie también al "chovinismo" o a las "diferencias".

En un acto en Madrid para celebrar la Fiesta Nacional de Francia, al que han acudido los ministros del Interior y de Igualdad españoles, Fernando Grande-Marlaska y Ana Redondo, Rispal se ha referido al partido de Francia y España de la semifinal del Mundial de fútbol, que ha sido retransmitido a través de pantallas en la Embajada.

"El partido que nos reúne enfrentará a dos grandes equipos que han demostrado muchas veces su excelencia, que se conocen, que se repiten y se profesan una sincera estimación", ha expresado la embajadora, para quien el fútbol "es la celebración del talento, del esfuerzo compartido".

No obstante, ha recordado que, en ocasiones, el deporte no solo "nos hace vibrar", sino que también puede "poner de manifiesto nuestras diferencias y dar pie al chovinismo". Unas declaraciones que llegan poco después de las palabras del expresidente Mariano Rajoy sobre la nacionalidad de los jugadores de la selección francesa de fútbol que los líder políticos galos han tachado de "racistas".

Durante su discurso, la embajadora francesa también ha recalcado la "amistad sólida y profunda" de su país con España, a quien ha calificado como un "socio y aliado".

"Los Pirineos no nos separan, nos unen. Somos socios estratégicos y amigos", ha continuado Riskal, quien ha asegurado que Francia espera con "impaciencia" la ratificación del Tratado de Amistad entre ambos países, suspendido a la espera de que se pronuncie el Constitucional sobre el artículo 2.4 que prevé la participación de un ministro del otro país en el Consejo de Ministros. Para la embajadora, el Tratado es la máxima expresión de las "excepcionales" relaciones bilaterales.

Por último, Riskal ha abogado por que Europa refuerce su defensa, su industria y su "seguridad económica", manteniendo su posición como "modelo" y "potencia". "Los europeos debemos mantenernos fieles a nuestros valores y seguiremos luchando contra el racismo y el valor de los derechos humanos", ha incidido. "Y en todos estos grandes tributos, Francia sabe que puede contar con España como amigo, socio y aliado, sobre todo cuando los desafíos en el mundo son tan numerosos", ha agregado.