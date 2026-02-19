Emilio Delgado defiende una "geometría variable" en la izquierda y cree que en la capital solo debe concurrir Más Madrid

El diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 19 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea autonómica, Emilio Delgado, ha opinado que la izquierda tiene que optar por la "fórmula de la geometría variable" en el plano electoral y cree que no tiene sentido que en la comunidad se presenten candidaturas de otras formaciones para competir con la lista de su partido.

"Creo que hay una fórmula de geometría variable que tiene mucho sentido. En Madrid, Más Madrid superó en su día al PSOE y está en condiciones de asumir ese reto y no creo que tenga mucho sentido que se presenten otras formaciones", ha apostillado en declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, sobre la propuesta de primar a nivel provincial la lista con más opciones en la izquierda desde la renuncia del resto de partidos,.

Tras el acto sobre que compartió ayer en la capital con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y sobre el futuro de la izquierda para los próximos comicios, el diputado de Más Madrid cree que en otros enclaves tiene más sentido que se federen distintos partidos en una misma candidatura.

Del encuentro con Rufián ha destacado que uno de los mensajes fundamentales es que "hay músculo y fibra" en el espacio de la izquierda alternativa y que para este ciclo electoral se tiene que conformar un "bloque democrático en el que no sobra nadie".