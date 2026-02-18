Rufián junto a Emilio Delgado luce poder de convocatoria con su acto sobre el futuro de la izquierda en Madrid

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, en el acto organizado en la sala Galileo Galilei - CESAR VALLEJO RODRIGUEZ

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El acto protagonizado este miércoles por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, sobre el futuro de la izquierda ha desbordado todas las previsiones de la organización y ha contado con una nutrida representación política de los partidos de Sumar, ERC, Chunta Aragonesista, excargos de Podemos e incluso un diputado del PSOE.

A partir de las 17.00 horas ya se registraba una extensa cola de personas que en la sala Galileo Galilei, con un aforo para 500 personas para atender en directo el coloquio entre ambos dirigentes conducido por la analista política Sarah Santaoalla.

La organización del evento ha detallado que se han desbordado todas las expectativas, al indicar que muchas personas han quedado fuera del recinto y que un centenar de medios se han acreditado para cubrir este diálogo.

"Ver esta cola para un debate político un miércoles por la tarde demuestra que hay ganas de escuchar propuestas diferentes", ha comentado a Europa Press un asistente al acto .

AMPLIA REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Al evento han acudido los representantes de los cuatro partidos que están presente en el Gobierno por la cuota del socio minoritario. Por parte de Movimiento Sumar acudieron la coordinadora general, Lara Hernández, y el diputado Lander Martínez; el coportavoz de los Comunes, Gerardo Pisarello, y la coordinadora autonómica Carolina Cordero.

La formación con mayor despliegue ha sido Más Madrid con una delegación encabezada por los concejales Eduardo Rubiño y Nacho Murgui, además de los diputados autonómicos Jorge Moruno, Marta Carmona y Antonio Sánchez, entre otros.

Por parte de ERC se han personado diputadas Etna Estrems e Inés Granollers, junto con los senadores Jordi Gaseni y Laura Castel. Además ha acudido al coloquio el diputado del PSC en el Congreso, Arnau Ramírez.

COMPROMÍS, CHA Y EX CARGOS DE PODEMOS

También ha contado con la presencia de Alberto Ibáñez (Compromís) y Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista), quien ha devuelto así el apoyo que Delgado le brindó durante su campaña.

Por otro lado, ha acudido al acto el excandidato al Ayuntamiento Roberto Sotomayor y las exdiputadas Carolina Alonso y Paloma García. Entre el público estaban también el analista político Alan Barroso y el periodista Antonio Maestre.