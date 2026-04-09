El empresario vinculado a Zapatero no declara en el Senado por estar investigado y denuncia un "trato discriminatorio"

El empresario Julio Martínez Martínez comparece ante la denominada 'comisión Koldo' en el Senado
MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
El empresario Julio Martínez Martínez, al que el PP le sitúa como "posible testaferro" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, se ha acogido a su derecho a no declarar en la 'comisión Koldo' del Senado por estar siendo investigado, a la vez que ha denunciado un "trato discriminatorio" por el PP por citarle aún estando de baja.
Al inicio de su comparecencia en el Senado, el empresario Julio Martínez ha avisado de que no va a contestar ninguna pregunta de los grupos parlamentarios acogiéndose a su derecho a no declarar por estar investigado en una causa sometida al secreto de actuaciones.
En cualquier caso, Julio Martínez se ha quejado de comparecer en esta comisión de investigación "cumpliendo con la obligación impuesta" porque, según ha alegado, su situación de baja médica, "acreditada por los correspondientes informes de facultativo", desaconsejan su asistencia en este foro.
Por ello, ha denunciado una "vulneración" de su derecho a su integridad física y moral, además de someterle a un "trato discriminatorio" en relación con otros comparecientes en similar situación de salud a los que sí se ha eximido de comparecer.
"Nunca me he negado a comparecer, pero en el momento en que mi estado de salud me hiciera más conveniente", ha añadido el empresario Julio Martínez.