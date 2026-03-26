Encuentro de Diputación de Sevilla en Casablanca (Marruecos) con más de 120 empresas para fortalecer la cooperación

Foto de familia del primer encuentro empresarial Sevilla-Marruecos celebrado en Casablanca. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Prodetur, ente instrumental de la Diputación de Sevilla, ha promovido en Casablanca (Marruecos) el primer encuentro empresarial Sevilla-Marruecos, una iniciativa que ha reunido a más de 120 empresas sevillanas y marroquíes, con el objetivo de fomentar las relaciones comerciales, la inversión y la cooperación empresarial entre ambos territorios.

El encuentro, celebrado en la Cámara Oficial de Comercio de España en Casablanca, se enmarca en la estrategia de internacionalización de la Diputación de Sevilla y sitúa a Marruecos como un "socio prioritario" en el desarrollo económico de la provincia, tal como destaca en un comunicado.

En el acto han participado autoridades y representantes institucionales de ambos lados del Estrecho, como el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans; la presidenta de la Cámara de Comercio de Casablanca, Sonia Ventosa; el embajador de España en Marruecos, Enrique Ojeda; la vicepresidenta de la Corte de Arbitraje Hispano Marroquí, Houda Benghazi, y el presidente de AJE Sevilla, Miguel Ángel Pérez.

Durante la jornada, se han abordado oportunidades en sectores clave como el agroalimentario, las energías renovables, la logística, la tecnología y el turismo, "ámbitos en los que existen claras sinergias entre ambas economías".

En su intervención, el vicepresidente de Prodetur ha destacado que este encuentro "nace con el objetivo claro de generar oportunidades reales de colaboración entre nuestras empresas, y que esto se traduzcan en crecimiento compartido".

Asimismo, ha subrayado que Sevilla y Marruecos no solo comparten "cercanía geográfica", sino también una historia y una cultura comunes "que hoy se convierten en una ventaja competitiva para construir juntos el futuro".

Rodríguez Hans ha incidido en la importancia estratégica del mercado marroquí. "Los datos confirman la solidez de nuestras relaciones económicas, con Marruecos situado entre los principales destinos de exportación andaluces". "Hablamos de una alianza natural: Marruecos como puerta de entrada a África y Sevilla como nodo estratégico del sur de Europa, una combinación que multiplica las oportunidades para nuestras empresas".

El vicepresidente también ha trasladado el compromiso institucional con el tejido empresarial sevillano, al afirmar que desde Prodetur y la Diputación de Sevilla seguirán acompañando a las empresas en su proceso de internacionalización, "facilitando espacios como este, donde el diálogo se transforma en proyectos concretos". Además, ha destacado la "fortaleza del ecosistema empresarial de la provincia, diverso, competitivo y con una creciente vocación internacional".

La jornada ha incluido presentaciones de empresas sevillanas, casos de éxito y un espacio de 'networking' que ha permitido establecer contactos entre las empresas asistentes y explorar nuevas vías de colaboración. Este primer encuentro empresarial se plantea como un punto de partida para reforzar los vínculos económicos entre Sevilla y Marruecos y abrir nuevas oportunidades en el eje euroafricano.