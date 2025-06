Enrique Santiago destaca que Santos Cerdán está dando explicaciones y defiende esperar a conocer los audios de la UCO

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha manifestado que el PSOE debe esperar para dar explicaciones a que se conozcan los audios que salpican al secretario de Organización de la formación, Santos Cerdán, en el caso Koldo y detalla que éste en principio las está dando, por lo que se debe esperar a esas grabaciones para conocer si tiene razón o no.

Así se ha pronunciado en los pasillos del Congreso para abogar, frente a la reclamación de transparencia inmediata demanda por Sumar, por conocer de primera mano los audios que según informaciones periodísticas ha recabado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que le salpica en un presunto cobro de comisiones en la trama Koldo.

Santiago ha dicho que Santos Cerdán "viene dando explicaciones" y que hasta que el Poder Judicial no "haga el favor de enseñar cuáles son esas grabaciones", no podrán saber si el dirigente socialista tiene "razón o no". "En principio, él ha dado explicaciones", ha subrayado.

El diputado de IU ha remarcado que si el Poder Judicial tiene algún indicio contra Santos Cerdán o contra cualquier persona, los haga público. Y si ha habido una "filtración" de éstos exige que se actúe con la "misma diligencia, celeridad y contundencia" que se ha tenido en el caso de filtración de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y por el que ha sido procesado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.