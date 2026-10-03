Enrique Santiago (IU) aboga por adelantar elecciones para que la indignación de las calles se note en las urnas

El diputado de Sumar Enrique Santiago - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha abogado por un adelanto electoral tras la caída de los decretos de vivienda para que la indignación que se siente en las calles "también se note en las urnas".

En declaraciones a los medios durante las manifestaciones por la vivienda en Madrid, el parlamentario ha dicho que si por culpa de la mayoría absoluta que conforman PP, Vox y Junts en el Congreso no se pueden sacar adelante medidas para proteger a las mayorías sociales y las clases obreras "es una legislatura que no merece la pena".

Santiago ha cargado contra esos partidos que votaron en contra de los decretos de vivienda y los ha acusado de desplegar "una inmensa operación de sadismo social, de cinismo" al rechazar las medidas de protección del derecho a la vivienda, situándose "con los grandes propietarios, con los fondos buitres".

El diputado ha cargado especialmente contra Junts, pues asegura que el Gobierno había negociado con la formación catalana las medidas incluidas en el primer decreto de vivienda y aún así acabaron votando en contra "rompiendo" el acuerdo.

Con ese panorama, el diputado de Sumar ha insistido en que "es necesario que el pueblo tome la palabra". Sobre quién será el candidato o candidata de la representación política a la izquierda del PSOE, Santiago se ha limitado a decir que hay "muchas propuestas" y todas ellas son "muy buenas", refiriéndose a los ministros Pablo Bustinduy, Mónica García o Ernest Urtasun.

No obstante, no ha detallado ningún nombre específico y ha asegurado que el "frente amplio" que se está construyendo en el espacio que ahora habita Sumar "está en perfectas condiciones de abordar cualquier proceso político, de movilización social y electoral".

"Hoy la gente está saliendo a la calle, hay que escuchar el clamor de la gente y, desde luego, si ese clamor es claro para generar una nueva mayoría social, eso es lo que nosotros defendemos", ha concluido.