Enrique Santiago (IU) denuncia la "provocación" de Marruecos con la crisis en Ceuta y urge a reforzar la seguridad

Archivo - El diputado de Sumar, Enrique Santiago, durante una rueda de prensa ofrecida por el espacio político configurado por Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e Izquierda Unida, en el Espacio Ecooo, a 4 de mayo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha denunciado la "provocación" de Marruecos en el marco de la crisis migratoria de Ceuta y ha instado a reforzar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado "para prevenir alteraciones del orden público, violencia y nuevas provocaciones" del régimen marroquí.

El también portavoz de Interior y Justicia de Sumar en el Congreso ha dicho en un mensaje en su perfil de la red social 'X que, si bien la sentencia del Tribunal Supremo que prohibía las devoluciones en caliente de las personas que entrasen a nado había "provocado 2.000 entradas en Ceuta en las últimas semanas", la entrada masiva de este jueves "es otra cosa: una provocación de Marruecos".

Asimismo, Santiago ha sostenido que es "imprescindible ser solidarios con Ceuta", así como con su Gobierno y los servidores públicos que están al frente de la crisis. Por ello, ha abogado por desplegar fórmulas para descongestionar la ciudad autónoma y este jueves planteó incluso traslados a otras comunidades.

"El régimen marroquí utiliza a las personas migrantes para su ejercer su presión desestabilizadora", ha sostenido Santiago, quien ha denunciado también que para el régimen del rey Mohamed VI "no son personas, son monedas de cambio".

Por su parte, el diputado de IU adscrito al grupo de Sumar, Nahuel González, ha publicado un mensaje también en 'X' en el que acusa a la monarquía marroquí de compartir con Israel "la misma lógica inhumana: utilizar vidas como piezas de su tablero político".