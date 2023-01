Enrique Santiago no tiene dudas de que Yolanda Díaz será candidata y le "choca" a veces que Podemos apremie

El portavoz adjunto de UP, Enrique Santiago, posa para Europa Press en el Congreso de los Diputados, a 29 de diciembre de 2022, en Madrid (España).

El portavoz adjunto de UP, Enrique Santiago

Es partidario de incluir a Más País en el proyecto de unidad y pronostica acuerdo generalizado con Podemos para los comicios de mayo



MADRID, 1 Ene.

El dirigente de IU y secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha proclamado que no le cabe duda de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anunciará que será candidata a las próximas elecciones generales y "a veces le choca" las prisas de Podemos para que desvele sus planes, cuando fueron ellos los que la designaron para estar al frente.

También se ha mostrado partidario de buscar incluir en el futuro proyecto de unidad a formaciones como Más País y vaticina que habrá acuerdo generalizado entre IU y Podemos para listas conjuntas en las elecciones de mayo.

En una entrevista con Europa Press, ha destacado que Díaz, que no ha desvelado aún su decisión respecto a su candidatura, tiene un "liderazgo social absolutamente vinculado y que deviene" de la opinión que tiene de ella un sector muy importante de la ciudadanía, con índices de apoyo "muy altos" a su gestión.

De esta modo, ha enfatizado que es la "líder natural" del espacio político de Unidas Podemos y también, bajo su criterio, del "conjunto de la izquierda de este país clarísimamente".

"A mi no me cabe duda de que Yolanda Díaz va a ser la candidatura, sinceramente, a la Presidencia del Gobierno", ha ahondado el portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso para augurar que su paso al frente no será problema, por lo que aconseja esperar a "cuando ella lo anuncie, cómo lo anuncie y con qué condicionantes lo hace".

ENSANCHAR EL ESPACIO CON OTRAS FUERZAS "MÁS PRONTO QUE TARDE"

Cuestionado sobre la actitud de Podemos que apremia a Díaz a aclarar sus planes y su proyecto, Santiago ha admitido que lo ve "extraño" porque fue la formación morada quien precisamente designó a Yolanda Díaz como máxima dirigente del espacio confederal.

No obstante, ha opinado que también es "importante" dar seguridades" por parte de todos porque en Unidas Podemos "no sobra nadie" y sus integrantes deben estar "a gusto", además de ampliar la confluencia en la izquierda con colectivos y otras fuerzas políticas, que "ojalá se acaben vinculando más pronto que tarde" para construir un proyecto político que recoja las aspiraciones de la mayoría social. "Y que nadie tenga dudas que de Díaz va a ser quien lo lidere", ha insistido.

Respecto al rol que tendrán las formaciones políticas junto a la plataforma Sumar, ha detallado que el movimiento abandero por Díaz está en fase de construcción y su aspiración es vincular a "muchas personas que no forman parte de las estructuras de los partidos", sin que ello implique "sustituirlos" sino incorporar "todo lo que sea necesario" para gestar la unidad de los progresistas.

RESPETAR LAS DECISIONES DE LAS FUERZAS "HERMANAS"

Por tanto y preguntado sobre si es partidario de intentar incluir a Más País o Compromís a este proyecto que impulsa Díaz de cara a las generales, el dirigente de IU se ha mostrado partidario: "claro, sin ningún problema".

Sobre si esa alianza del actual espacio confederal y estas fuerzas políticas se debería dar ya en las elecciones de mayo, ha dejado claro que por parte de Unidas Podemos "no hay ninguna resistencia" y ya han "demostrado clarísimamente" su voluntad de unidad con otros actores a la izquierda del PSOE con vistas a estos comicios.

Pero ha especificado que tienen que ser "respetuosos" con las decisiones políticas de las organizaciones hermanas en cada territorio" y que si deciden no vincularse ahora a un proyecto que aspire a ser mayoritario, hay que respetarlo. Eso sí, ha apostado por seguir abriéndoles las puertas" para "más adelante" se den las condiciones para esa posible "entrada", potenciando la colaboración y coordinación política con estos partidos.

DONDE NO HAYA ACUERDO CON PODEMOS PARA MAYO SERÁ LA "ANÉCDOTA"

Santiago ha indicado, respecto a sus expectativas de acuerdos de coalición entre Podemos e IU para las elecciones autonómicas y municipales, que no le cabe duda de que se van a producir en todas las autonomías y en la mayoría de localidades en España. Una confluencia que "no es la expresión de un deseo sino la constatación de una realidad", dado que ya existen "vínculos" estrechos entre las fuerzas del espacio confederal.

Por tanto, ha proclamado que los lugares donde no se produzca un acuerdo para ir juntos a los comicios de mayo "va a ser la anécdota" porque las bases de Podemos, IU y Alianza Verde trabajan "juntas" en las regiones, algo que a veces se deja de valorar por "desencuentros de criterio de ámbito estatal".

En cuanto a las relaciones con la formación morada tras ser relevado como secretario de Estado para la Agenda 2030, Santiago ha aseverado que están "absolutamente normalizadas" y que existen un nivel de "entendimiento muy alto" en distintos niveles.

"Todo el mundo va asumiendo que mejorar este país depende de la unidad y la ampliación que hay que anteponer ante cualquier discrepancia, que las hay y las habrá en el tiempo porque son distintos partidos y que hay que abordar desde la normalidad", ha concluido.