Epidemias, alertas o amenazas terroristas: Exteriores lanza su campaña estival "para prevenir incidentes" en los viajes

Archivo - Varios pasajeros caminan en las instalaciones de la Terminal 1 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, a 1 de julio de 2022, en Madrid (España). Como cada año, el inicio de los meses de verano suponen un aumento en los desplazamientos en lo - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha lanzado la campaña #ViajaSeguro con el objetivo de "prevenir incidentes en el extranjero" este verano. Entre otras cuestiones, el departamento liderado por José Manuel Albares advierte específicamente sobre cada país de los riesgos en materia sanitaria, terrorista o de violencia que pudiera haber en cada país.

En su página web, el Ministerio ofrece dos herramientas "para minimizar riesgos". Una de ellas son las 'Recomendaciones de Viajes', donde se detallan avisos sobre cada país como, por ejemplo, el nivel de alerta terrorista, epidemias, riesgo de secuestro o el peligro que puede tener bañarse en el mar en determinadas zonas.

A pesar de las advertencias, Exteriores precisa que carecen "de efecto vinculante" y que operan como "mero aviso y consejo". Asimismo, recuerda que "el Estado no resultará responsable por ningún concepto de los daños o perjuicios" que "pudieran ocasionarse a personas o bienes".

INSTA A INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE VIAJEROS

La segunda herramienta que ofrece el Ministerio para esta campaña estival es el 'Registro de Viajeros' en el que insta a inscribirse antes de cualquier desplazamiento para que "las autoridades españolas puedan localizar o contactar a los viajeros españoles en caso de emergencia grave". Además, Exteriores recuerda que es un instrumento completamente gratuito y que ofrece "todas las garantías de confidencialidad necesarias".

Por otro lado, el Ministerio también insiste en la importancia de contar con una cobertura sanitaria que "incluya gastos de hospitalización y repatriación antes de emprender un viaje al extranjero" porque la atención puede ser "especialmente costosa" en determinados países.

Además, Exteriores recuerda que en caso de necesidad los españoles cuentan con 88 consulados generales en el extranjero y 90 secciones consulares en embajadas españolas que "atienden cualquier emergencia que pueda surgir".

En este sentido, el Gobierno concreta que en 2025 las oficinas atendieron unas 9.000 emergencias. Asimismo, detalla que hay un teléfono de emergencia disponible las 24 horas todos los días del año.