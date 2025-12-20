El equipo arqueológico del yacimiento de la Paridera de la Dehesa de Muel (Zaragona) expone 'Lo que revelan los huesos'

Yacimiento de la Paridera de la Dehesa de Muel. - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

MUEL (ZARAGOZA), 20 (EUROPA PRESS)

El grupo de investigación Primeros Pobladores y Patrimonio Arqueológico del Valle del Ebro (P3A-IUCA) de la Universidad de Zaragoza presenta este sábado en Muel (Zaragoza) los primeros resultados de los trabajos arqueológicos desarrollados en el sepulcro colectivo calcolítico de la Paridera de la Dehesa (Muel, Zaragoza) desde 2024.

La excavación ha permitido identificar hasta el momento restos humanos correspondientes a alrededor de 50 individuos, depositados en este espacio funerario entre aproximadamente el 2850 y el 2200 a.C., según las dataciones radiocarbónicas realizadas.

Pero ¿qué información nos proporcionan estos restos? A esa y otras cuestiones responderá el equipo de excavación en la conferencia organizada este sábado a las 18.30 horas en la Casa de Cultura de Muel, de acceso es libre y gratuito hasta completar aforo.

La conferencia, titulada 'Lo que revelan los huesos' será impartida por Nerea Timoneda, arqueóloga especializada en antropología forense, responsable del análisis de los restos humanos recuperados durante las campañas de excavación.

Hasta el momento, el estudio ha permitido identificar restos correspondientes a alrededor de 50 individuos, de diferentes edades, depositados en este espacio funerario colectivo entre aproximadamente el 2850 y el 2200 a.C., según las dataciones radiocarbónicas realizadas. Estos datos confirman una utilización prolongada del sepulcro, con al menos dos grandes fases de uso a lo largo del Calcolítico.

Los resultados que ahora se presentan se apoyan en los trabajos de campo desarrollados durante las tres campañas de excavación que se han realizado hasta el momento. Durante la última de ellas - fase final de intervención arqueológica en el yacimiento- llevada a cabo el pasado mes de octubre de 2025, se completó la excavación de los sectores conservados, se documentaron las secuencias de enterramiento y se extrajeron muestras destinadas a análisis de isótopos estables y ADN antiguo, actualmente en estudio.

Los trabajos en el sepulcro colectivo calcolítico de la Paridera de la Dehesa (Muel) se desarrollan en el marco del proyecto "Registros funerarios y paleoantropología en la Prehistoria reciente del valle medio del Ebro" (PID2022-140671B-I100 / NB-I00), dirigido por Jesús V. Picazo, investigador del grupo P3A del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA).

Los trabajos de excavación han son codirigidos por Marina Bretos, Jesús Picazo (P3A-IUCA) y Javier Fanlo (arqueólogo profesional), y han contado en las diferentes campañas con la participación de investigadores e investigadoras del IUCA, así como de estudiantes del Grado en Historia de la Universidad de Zaragoza.