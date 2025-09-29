ERC busca que el Senado obligue al Gobierno a ceder a Barcelona un emblemático edificio para vivienda pública

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Hacienda del Senado debatirá este martes una moción de ERC para forzar al Gobierno a la cesión del edificio de la Casa de la Marina, un bloque de edificios que se encuentra en desuso, al Ayuntamiento de Barcelona, para que la administración municipal lo destine a vivienda pública o de uso social.

La iniciativa, que se discutirá a partir de las 10.30 horas en la Cámara Alta, propone iniciar de manera "inmediata" la entrega gratuita o en condiciones económicas favorables del inmueble, ubicado en el número 42 del paseo Joan de Borbó.

De igual forma, ERC reclama poner coto a las subastas u operaciones inmobiliarias "que pongan en riesgo la integridad patrimonial o el uso público y social del edificio mientras duren los trámites de cesión".

Construida entre 1953 y 1954 por el arquitecto Josep Antoni Coderch de Sentmenat, la Casa de la Marina fue concebida para alojar a los marineros y las familias trabajadoras del barrio, en un momento en que el puerto y la actividad marítima eran "motores económicos del territorio", según consta en la exposición de motivos del texto, consultado por Europa Press.

En la actualidad, el inmueble se encuentra "en un estado de abandono e infrautilización", puesto que sólo tres de las doce viviendas, de unos 72 metros cuadrados cada una, están ocupadas, mientras que la fachada presenta "un evidente deterioro" con riesgo de desprendimientos.

"Esta situación es indigna de un bien patrimonial de este nivel e incomprensible en una ciudad con una grave emergencia habitacional como es Barcelona", lamenta la formación independentista.

En 2023, el Ejecutivo sacó a subasta la finca por 6,3 millones de euros, pero la venta quedó desierta. En ese momento, el Consistorio descartó la adquisición por motivos económicos, y posteriormente se iniciaron contactos con el Estado para una cesión, pero la negociación nunca se concretó.