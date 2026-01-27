ERC celebra que Podemos se abra ahora a apoyar el traspaso de competencias de inmigración a Cataluña

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha saludado este martes que, tras pactar la regularización extraordinaria de inmigrantes con el Gobierno, Podemos se abra a apoyar la ley para la delegación de competencias de inmigración a Cataluña, un traspaso que el PSOE pactó con Junts y que los 'morados' tumbaron en el Congreso.

En declaraciones en el Congreso, Rufián ha recordado a la formación que lidera Ione Belarra, que aunque ese traspaso lo negociara Junts con el Ejecutivo central, las competencias se transferirán a la Generalitat, una institución que ahora el PSC, y no al partido de Carles Puigdemont.

"No se puede ir en contra de la cesión de competencias simplemente porque no te gusta quien gobierna. Para eso que las quede todas Madrid, no?", ha planteado el portavoz de ERC.

Respecto a la regularización extraordinaria que podría afectar a medio millón de inmigrantes y que no requerirá refrendo parlamentario puesto que se va a aprobar mediante un real decreto, Rufián ha recordado que el Gobierno suele caer en "iniciativas o leyes gazpacho" que "están mal hechas", y optar ahora por un decreto al margen del Congreso es "un mal menor".

"Reivindico el malmenorismo frente al fascismo", ha apostillado. Y es que, a su juicio, "lo que viene es puro fascismo" y, de llegar al poder, habría incluso "encarcelamientos".