ERC cree que Sánchez saca "de la chistera" la desclasificación del 23F para tapar "sus problemas de gestión y liderazgo"

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha sacado de la "chistera" la desclasificación de los documentos del golpe de Estado del 23F para "tapar" sus problemas "de gestión y liderazgo", por lo que ha reconocido no tener "mucha esperanza" con el anuncio del jefe del Ejecutivo.

En una entrevista en 'Las mañanas' de 'RNE', que ha recogido Europa Press, la dirigente de ERC ha señalado que su formación es "un proyecto independentista en Cataluña" que es clave para la "democratización" que, a su juicio, está todavía pendiente en España, "donde los jueces siguen mandando sobre la política" nacional y catalana.

El presidente del Gobierno ha anunciado que el Consejo de Ministros de este martes aprobará la desclasificación de los documentos del golpe de Estado que se produjo el 23-F de 1981 por el teniente coronel Antonio Tejero, justo cuando se cumplen 45 años. "La memoria no puede estar bajo llave", defendió Sánchez.

Tras el anuncio, Alamany ha destacado que la publicación de los informes será "bien recibida" porque la democracia española está en 2026. "Ya era hora", ha admitido. No obstante, se ha mostrado poco confiada en la desclasificación.

"Me sabe mal decir que no tengo mucha esperanza en la desclasificación de estos informes. Sánchez se vuelve a sacar de la chistera un tema para tapar sus problemas de gestión y de liderazgo en el Gobierno de España", ha valorado la dirigente de ERC.