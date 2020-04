ERC cuestiona la versión de Sánchez de que el coronavirus se contagia más en casa: ¿Cómo se come eso?

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha cuestionado el razonamiento del Gobierno acerca de que, tras la fase de confinamiento por el coronavirus, los ciudadanos se contagian más en casa que en la calle y se pueden ir retomando actividades. "¿Cómo se come eso?", ha dicho a Pedro Sánchez.

En el debate parlamentario para prorrogar el estado de alarma, el presidente del Gobierno ha defendido la recuperación de actividades económicas no esenciales alegando que, tras un mes de confinamiento, lo que se está viendo es que en España hay más contagio dentro de los hogares.

"Con todo el respeto, ¿cómo se come eso? --ha preguntado Rufián--. Porque si se contagian mas en sus casas, quizá no sería bueno que salieran a la calle. ¿O se van a recuperar antes en un vagón de metro que en sus camas?".

ERC defiende el confinamiento total y la paralización de las actividades económicas no esenciales "para poder tener alguna actividad en el día de la mañana". "No abran la mano, no se dejen presionar más por la patronal que por el virus", ha comentado.

MÁS PAÍS Y BILDU TAMBIÉN PIDEN MÁS CONFINAMIENTO

Para Íñigo Errejón, de Más País, el confinamiento ha funcionado y hay que mantenerlo, y ha insistido en suspender actividades no esenciales poniendo "por encima de todo" el criterio de la salud pública. "Porque si no, lo vamos a pagar todos, primero los más débiles", ha dicho.

Oskar, Matute, de Bildu, coincide en reclamar mayores restricciones porque, si no, la geste que está confinada seguirá saliendo a hacer la compra y aumentara el número de contagios.