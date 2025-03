ERC exige a Sánchez "gastar mejor" en defensa y aconseja a la izquierda ir más allá de "las pancartas"

Bildu pide al Gobierno liderar una alternativa al "belicismo" y el BNG alerta de "recortes" para financiar "la industria de la guerra"

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Republicana y Bildu han reafirmado este miércoles su posición contraria al aumento del gasto armamentístico, pero mientras que Gabriel Rufián, de ERC, le ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "gastar mejor" en esta materia, la portavoz de la coalición abertzale, Mertxe Aizpurua, le ha retado a trabajar para que aflore una vía alternativa al "belicismo" por el que, a su juicio, está apostando la Unión Europea ante el nuevo panorama internacional.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso, Rufián ha pedido a las formaciones de izquierdas sean conscientes de que la realidad internacional no se afronta con "frases maravillosas y pancartas" porque a figuras como a la del presidente norteamericano, Donald Trump o su homólogo ruso, Vladimir Putin, hay que "combatirlos" porque "la guerra ya está aquí".

Aún así, Rufián ha advertido de que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) "no viene a salvarnos" porque su papel es hacer de "delegado comercial" de la industria armamentística norteamericana en Europa y eso la convierte en la "responsable, directa o indirectamente" de "casi todas las guerras". "Que Putin sea un sátrapa peligroso no debe blanquear a la OTAN", ha incidido.

EJERCITO COMÚN EN VEZ DE 27 EJÉRCITOS

Por ello, ha defendido que la solución no pasa por gastar más en defensa, sino en gastar "mejor" entre otras cosas, optando por un ejército común europeo y no por 27 ejércitos individuales, porque de lo contrario, el rearme que pretende impulsar la UE no será europeo, sino que servirá para financiar a Trump.

Desde Bildu, Mertxe Aizpurua, ha pedido directamente a Sánchez que se afane en convencer a sus socios europeos de que hay que buscar una "vía alternativa" al "belicismo" y ha rechazado centrarse sólo en la "amenaza rusa" cuando, a su juicio, hay otros peligros que se ciernen sobre las ciudadanías del continente.

"Podría parecer que se identifica solo una amenaza, la rusa, para que la Unión Europea justifique su estrategia armamentística, cuando las mayores amenazas para nuestros derechos, valores y libertades se encuentran en casa, en la propia Europa y en los Estados Unidos", ha censurado.

Por todo ello, ha hecho hincapié en que donde hay que invertir " miles de millones" es en "reforzar" los sistemas europeos "de derechos y bienestar, dialogo y persuasión frente a la fuerza militar". "Pero no hay líderes a la altura de esta responsabilidad ?Lo está usted, señor Sánchez", ha preguntado al presidente.

DESPERTAR ANTES DE QUE SEA TARDE

"La alianza reaccionaria tiene un plan y Europa y resto del mundo seremos sus víctimas si no lo impedimos. Todo este contexto no hace sino alimentar los marcos, los proyectos, la agenda, los objetivos y los intereses de esas fuerzas autoritarias. Para cuando queramos despertar y cambiar el rumbo, quizás sea demasiado tarde. No lo permita, señor Sánchez", ha clamado Aizpurua.

También el diputado del BNG, Néstor Rego, ha criticado la corriente armamentística de la Unión Europea, que a su juicio fortalece a la OTAN, "pone en peligro la estabilidad mundial e implica recortes en el bienestar de la ciudadanía europea para alimentar la industria armamentística"".

Frente a ello, apuesta por posiciones pacifistas, antimilitaristas y antiimperialistas y por más inversiones en proyectos industriales racionales Europa, preservando el Estado de bienestar. "Este modelo de UE belicista es contrario a los intereses de los pueblos de Europa, que verán recortados sus derechos y recursos para financiar la industria de la guerra", avisa.