ERC y Junts no tienen abierta ninguna negociación con el Gobierno para los Presupuestos de 2026

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Republicana (ERC) y Junts han recalcado este martes que no existe negociación abierta con el Gobierno de Pedro Sánchez para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 ni tampoco para la presentación de la senda de déficit, paso previo a la aprobación de las cuentas públicas.

En los pasillos del Congreso, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha revelado que el Ejecutivo sí que se había puesto en contacto con su partido, pero que no le habían cogido el teléfono porque antes, ha avisado, el Ejecutivo debe cumplir con los compromisos adquiridos.

Esquerra viene avisando que tiene predisposición y voluntad para pactar los Presupuestos pero sólo "cuando se cumplan los compromisos" y, para ello, es necesario un modelo de financiación que incluya la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat de Cataluña.

El independentista catalán también ha querido dejar claro que el Gobierno tampoco sabe nada de la senda de déficit insistiendo en que todo lo que sabe a este respecto es porque lo ha leído en los medios de comunicación.

Rufián desconoce cuándo podría el Gobierno llevar al Congreso la senda de déficit, si bien cree que "puede ser cualquier día". "Igual que puede ser cualquier día que María Jesús Montero traiga un supuesto acuerdo de financiación inexistente", ha añadido el político catalán, quien ha recomendado a la ministra que "no lo haga".

A JUNTS NO LE HAN LLAMADO

De su lado, la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, ha reiterado que no tiene "ninguna noticia" ni sobre las cuentas públicas ni sobre la senda de déficit y que, en su caso, su partido no ha recibido llamada alguna del Gobierno. "Hay intención de presentar algo, pero con nosotros no han hablado", ha dicho.

Eso sí, preguntada sobre si cree que los Presupuestos deberían tramitarse aunque no haya seguridad de que puedan salir adelante, Nogueras ha aprovechado para recordar que Junts no ha aprobado no un sólo Presupuesto con Sánchez en el poder. "En ninguno hemos votado que sí", ha enfatizado.