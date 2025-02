ERC lamenta que Junts no presente moción de censura contra Aliança Catalana: No vale ser un día antifascista y otro no

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha criticado la decisión de Junts de no presentar una moción de censura a la alcaldesa de Ripoll (Girona) y líder de Aliança Catalana, Silvia Orriols, ya que cree que no se puede ser un día "antifascista" y al siguiente ya no.

"No sé si se puede cambiar de opinión, ser un día antifascista y al día siguiente no serlo tanto en función de la bandera", ha ironizado el dirigente independentista al ser preguntado en los pasillos del Congreso por la decisión de Junts de no presentar "de momento" una moción de censura .

Desde el partido de Carles Puigdemont han emitido un comunicado alegando que "no es viable sustituir un gobierno en minoría por otro gobierno en minoría porque hay riesgo de que la ciudadanía crea que se trata de un simple cambio de sillas".

Rufián ha recordado a Junts que ERC lleva "más de 90 años" siendo "antifascista" y que "no cambia de opinión" en función de las siglas o las banderas. "Nosotros somos antifascistas, tengan una estelada o tengan una roja y gualda", ha resumido.