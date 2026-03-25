ERC y otras formaciones protestan ante el presidente de Ecuador por ilegalizar a un partido de oposición

Archivo - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Republicana (ERC) ha impulsado una carta de parlamentarios al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para protestar por la ilegalización de Revolución Ciudadana --un partido de la oposición ecuatoriana-- y para alertar sobre "la preocupante regresión democrática" que, a su juicio, se está produciendo en el país.

Según ha trasladado la formación independentista en un comunicado, en la iniciativa participan además otras formaciones de izquierdas, con el objetivo de expresar el "rechazo" a medidas que "limitan el pluralismo político" y "ponen en cuestión los principios básicos del Estado de derecho".

Unas cartas donde ERC reclama el "respeto" a los derechos políticos, la "restitución" de las garantías democráticas y el fin de cualquier actuación que pueda "vulnerar" la participación libre y justa de las fuerzas políticas.

"Esquerra Republicana ha querido impulsar esta acción internacional en coherencia con su compromiso con la defensa de los derechos civiles y políticos, así como con la promoción de la democracia en todo el mundo", han precisado. Desde el partido catalán alegan que la suspensión de formaciones políticas por vías que "no respeten los estándares democráticos" constituye "un precedente grave" que "puede erosionar las instituciones y la confianza ciudadana".

Con todo, ERC ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que siga "con atención" la evolución de la situación en Ecuador e inste a las autoridades del país a "garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales, incluido el derecho a la participación política".