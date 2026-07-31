ERC pide cuentas al Gobierno por la situación en Ceuta y combatir a quienes presentan a las "víctimas como amenaza"

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Inmigración de ERC en el Congreso, Jordi Salvador, ha pedido "responsabilidades" al Gobierno, pero también a Marruecos y a la Unión Europea, por la situación que se vive en Ceuta tras la entrada de miles de personas procedentes del país magrebí, ha incidido en que la gente no puede "ser utilizada como moneda de cambio ni como instrumento de presión" y ha llamado a combatir a quienes presentan "a las víctimas como amenazas" alentando "discursos de odio".

En un mensaje remitido a los medios de comunicación, Salvador ha trasladado el pésame de ERC a las familias de las personas que han fallecido en el mar intentando llegar a la ciudad autónoma en lo que, a su juicio, está siendo "una tragedia humanitaria provocada". "Ninguna frontera justifica la muerte de nadie", ha dicho, instando a las autoridades a "salvar vidas y garantizar los derechos humanos" y a no "criminalizar" a los migrantes.

"Hay que buscar las causas profundas de esta tragedia, porque existen, no son naturales. Y hay que evitar también que esto sea utilizado por la extrema derecha", ha resumido Salvador, quien ha cargado contra quienes "hacen negocio político con el miedo".

En este contexto, ha presentado una serie de preguntas al Gobierno para saber si piensa trasladar alguna queja a Marruecos por la situación generada en la ciudad autónoma, si se plantea revisar los acuerdos de cooperación migratoria con el país vecino, si tenía alguna información que hiciera prever estos sucesos y qué piensa hacer para garantizar que no haya 'devoluciones en caliente' de las personas que han llegado a nado a España.

JORDÀ LLAMA MISERABLE A ORRIOLS

Por su parte, la portavoz adjunta de ERC en el Congreso, Teresa Jordà, ha utilizado su cuenta de X para replicar a un mensaje lanzado por la alcaldesa de Ripoll (Girona) y líder de Aliança Catala, Silvia Orriols, sobre las personas que han entrado ilegalmente en España por Ceuta.

"Estos sí que no han pasado por ningún proceso de selección limpio ni han acreditado méritos... y todos tendrán paguita y estado del bienestar a tu costa...", ha escrito Orriols, quien estos días ha sido criticada por la contratación de su hija como policía local de su localidad.

"Hay que ser muy miserable para difundir mentiras y bulos y atizar el odio para intentar tapar sus escándalos en Ripoll", ha respondido Jordà, que fue alcaldesa de este municipio. "Lo que pasa en Ceuta es un drama humanitario y un chantaje de Marruecos. La respuesta debe ser defender los derechos humanos y no deshumanizar a las personas", ha abundado.