ERC quiere eliminar excepciones al embargo de armas a Israel, pero avisa de que el decreto depende de Junts

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha mostrado este miércoles en contra de las excepciones para la aplicación del embargo de armas a Israel incluidas en el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros y ha avanzado que intentarán modificarlas en el trámite parlamentario, pero se ha apresurado a indicar que que dependerá de Junts.

"Y diría que no han escuchado a Junts hablar de Israel", ha deslizado en los pasillos del Congreso al pedírsele opinión sobre la decisión del Gobierno de reservarse la capacidad de "poder autorizar una operación", mediante un acuerdo del Consejo de Ministros, "en circunstancias excepcionales que afecten al interés general".

Rufián ha añadido que, visto el decreto ley, está claro que "queda mucho aún por presionar al PSOE" para que se haga un embargo "real a la maquinaria de guerra o de genocidio de Israel". El texto deberá ser convalidado por el Congreso y si hay mayoría tendrá que ser tramitado como un proyecto de ley y, si efectivamente se tramita, los grupos podrán introducir enmiendas.

En este contexto, Rufián ha asegurado que intentarán modificar ese texto pero ha recordado que ellos sólo tienen siete votos y que "aquí depende casi todo de Junts". "Y diría que no han escuchado a Junts hablar de Israel, ¿no?", ha apuntado.

Además, ha aprovechado para criticar también la posición del PP con respecto a la ofensiva israelí sobre Gaza. A su juicio, "dice muy mal de la oposición el jardín en que se han metido" y el hecho de que sean "incapaces", como la primera ministra italiana (Georgia) Meloni, de "reconocer que está masacrando a la población civil" evidencia "la inutilidad de la derecha".