ERC recrimina al Gobierno el parón en la aplicación de la Ley de Memoria, tras tres años en vigor

Archivo - El diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro Vidal. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Republicana (ERC) ha echado en cara al Gobierno de coalición el parón en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, una norma que entró en vigor el 19 de octubre de 2022 y que, según denuncian los republicanos, en el último año ha continuado acumulando retrasos.

Así lo pone de manifiesto el diputado de ERC encargado de esta materia, Francesc Marc Álvaro Vidal, en un escrito registrado en el Congreso con el que pretende pedir cuentas al Ejecutivo por la lentitud en la puesta en marcha de la norma.

En su iniciativa, recogida por Europa Press, Álvaro Vidal, recuerda que hace un año el Congreso aprobó una moción que instaba al Gobierno a cumplir las previsiones legales en materia de memoria, pero que el Ejecutivo ha hecho caso omiso de ese mandato parlamentario.

Por eso ha presentado una batería de preguntas para conocer si el Ejecutivo cuenta ya con un calendario de presentación del catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y qué medidas ha llevado a cabo para retirarlos.

VIOLACIONES DE DDHH HASTA 1983

También exige explicaciones sobre la auditoría y la compensación económica a las víctimas previstas en la ley, así como sobre la actividad de las comisiones técnicas encargadas de investigar vulneraciones de Derechos Humanos tras la aprobación de la Constitución de 1978, en concreto, hasta 1983.

Álvaro Vidal aspira, asimismo, a que el Gobierno le detalle el grado de cumplimiento de las medidas de reconocimiento y reparación a las víctimas de trabajos forzados y en qué situación está el prometido Banco Estatal de ADN de víctimas de la guerra y la dictadura.