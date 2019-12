ERC recurrirá si los presos son clasificados en segundo grado y pedirán el 100.2 para que tengan permisos

Publicado 10/12/2019 12:53:05 CET

Las defensas de los dirigentes de ERC encarcelados prevén que sean clasificados en segundo grado y, en ese caso, lo recurrirán y buscarán conseguir el tercero, han explicado fuentes jurídicas de los republicanos.

Las mismas fuentes han explicado que cuando un preso es condenado a una sentencia larga, los equipos interdisciplinarios de las cárceles son los que se encargan de hacer una propuesta --cada uno de los miembros hace la suya-- y se eleva a la Junta de Tratamiento para que la Secretaria de Justicia de la Generalitat emita una resolución, pero los abogados de los republicanos "por experiencia, esperan un segundo grado".

"Si les dan el segundo grado lo recurriremos", han afirmado, aunque han expresado que cada uno de los presos tiene su propia casuística y han añadido que en caso de optar por la vía del artículo 100.2, lo hará en paralelo a la presentación del recurso.

También han augurado que las propuestas que se hagan en los centros penitenciarios "no serán unánimes", por lo que habrá esperar a que se eleven a la junta de tratamiento y se emita una resolución.

Han recordado que ha habido casos con penas similares en los que lops reclusos han sido clasificados en tercer grado, por lo que consideran que, si finalmente se les otorgara el tercer grado, "no sería algo extraño", e insisten en recurrir en caso de que finalmente califiquen el segundo.

Ese recurso se basará en los requisitos que se exigen para conseguir el tercer grado, que son tener la responsabilidad civil pagada --en el caso de estos presos no hay responsabilidad civil-- y que no tengan antecedentes --que no los tienen--.

"Esto lo pondremos en el recurso, junto con el hecho de que no se puede privar a la persona con una pena larga de estar en sociedad, apartarlo de la sociedad", han añadido.

Ha aclarado que la vía del artículo 100.2 del reglamento penitenciario no la piden las defensa, sino que es una propuesta que sale desde el centro y es el juez de vigilancia quien lo tiene que plantear, es decir, no hay ninguna petición, aunque las defensas pueden aportar documentación para que se tenga en cuenta, como si tienen progenitores mayores a su cargo.

"El recurso y la eventual activación del 100.2 se tratará de hacer a la vez. No hay tiempo que perder", ha dicho, aunque ha insistido en que son diversos casos en diferentes cárceles, por lo que se estudiará cada caso por separado.

Pese a que las defensas de los republicanos hablarán con las del resto de presos, no prevén estrategias conjuntas por las diferencias entre los casos y las distintas interpretaciones que hacen cada uno de los letrados.