ERC ve incompatible que Ábalos mantenga su escaño en prisión y rechaza cambiar mayorías en el Congreso

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, llega a una sesión plenaria, en el Congreso - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, considera que no es compatible que el exministro socialista José Luis Ábalos mantenga su escaño en el Grupo Mixto estando en prisión provisional. "Es bastante incompatible seguir representando a gentes desde la cárcel", ha subrayado en los pasillos del Congreso.

En todo caso, Rufián sigue manteniendo que, por el momento, el llamado 'caso Koldo' sigue siendo "cosa de tres jetas que robaban", más allá de que haya "mucho salseo y conversaciones grabadas", y ha subrayado que Ábalos no es el primer político que acaba en una celda, puesto que sólo "en la cárcel de Soto del Real han entrado 88, de los cuales 87 son el PP y uno del PSOE".

Otra cosa es que la investigación judicial dé un salto y acabe desvelando una red de financiación ilegal del partido, "la Gürtel del PSOE", una hipótesis que haría cambiar de posición a ERC.

Por otro lado, y preguntado sobre si cree que habría que rebajar la mayoría del hemiciclo, habida cuenta de que habrá 349 diputados y no 350, Rufián ha respondido que no. De hecho, si aprobar una ley orgánica exige actualmente una mayoría absoluta de 176, sin Ábalos la mitad más uno serían 175,5 votos, lo que en la práctica seguiría siendo 176.

El Congreso tiene previsto aplicar de forma automática la previsión que recoge su Reglamento de suspender empleo y derechos a Ábalos, tras la decisión del Supremo de enviarle a prisión durante el tiempo que dure la prisión preventiva.