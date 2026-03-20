ERC ve positivos los decretos del Gobierno y elogia la actuación de Sumar exigiendo medidas de vivienda

1faae24bfe9e4321f32871c1bdd821f5.jpg - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha calificado de "muy positivos" los decretos aprobados por el Gobierno frente a la crisis provocada por la guerra en Irán y ha valorado el movimiento de Sumar exigiendo al PSOE la aprobación de medidas específicas sobre vivienda, ya que "la vivienda es algo que se tiene que arreglar o no habrá izquierda que valga".

En declaraciones enviadas a los medios, Rufián ha añadido, respecto al otro decreto de bajada de impuestos impulsado también por el Consejo de Ministros, que, en el contexto actual, era "muy complicado de tumbar cualquier medida para intentar paliar la situación" derivada de la guerra de Irán.

LA RADICALIDAD SIN CAMBIOS NO SIRVE DE NADA

El parlamentario ha afirmado que, "por muy insuficiente que sea" el paquete aprobado por el Ejecutivo es positivo, al tiempo que ha celebrado "que la gente utilice toda su fuerza negociadora para poder mejorar". "La radicalidad sin transformar la realidad no sirve de nada", ha apuntado.

Rufián ha señalado que desde Esquerra "siempre" han priorizado "sus cosas" y que eso les ha acarreado "problemas" y "críticas interesadas en muchos casos", aunque ha defendido que sus propuestas eran "asumibles" porque "al final la utilidad es la mejor política que hay". ERC había planteado una batería medidas económicas, fiscales y sociales para proteger a la ciudadanía ante el aumento de precios derivado del conflicto internacional.