Erkoreka insta al Gobierno central a tratar de avanzar en el acuerdo sobre transferencias antes de las elecciones

Publicado 27/03/2019 11:28:56 CET

Espera un "interlocutor generoso y comprensivo" tras las elecciones generales y no descarta un gobierno entre PSOE y Cs

BILBAO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha instado este miércoles al Gobierno español a "por lo menos intentar" avanzar en el acuerdo que ambas partes lograron para transferir a Euskadi las competencias pendientes del Estatuto de Gernika antes de que se celebren las elecciones generales del próximo 28 de mayo.

En una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Erkoreka ha recordado que, con el actual Ejecutivo central, el Gobierno Vasco "tiene algo que hasta ahora nunca había tenido con ningún otro Gobierno en España", en referencia al calendario de transferencias que ambas partes pactaron y al compromiso para desarrollarlo.

"Y queremos mantenerlo y aprovecharlo, sacarle el máximo provecho, porque a saber con qué gobierno nos encontraremos tras las elecciones y de qué manera va a asumir los compromisos adquiridos por el anterior gobierno con nosotros. Por eso queremos sacar el máximo provecho, ahora que el compromiso está encima de la mesa y es público", ha señalado.

Ha afirmado que, en estos momentos, ambos gobierno negocian sobre siete competencias y la transferencia de la autopista A-68, y que, aunque "el problema no está en un solo punto, sí que es cierto que hay una cuestión que afecta al resto, que es la financiación, que en este caso es un problema".

De esta manera, ha explicado que, debido al Concierto Económico, el cálculo se hace de otra manera, ya que, "primero se calcula cual es el gasto general de esa materia a nivel estatal, para lo que hay que peinar de manera muy exacta los presupuestos generales, y de ahí sacar el porcentaje del 6,24% y se calcula qué es lo que debemos descontar nosotros del Cupo debido a la transferencia".

"Y las dudas comienzan ahí, porque no siempre es fácil determinar cual es el porcentaje del gasto general a nivel estatal, porque normalmente las transferencias complicadas no están en una sola partida, sino repartidas en varias, y desde aquí decimos que hay en juego cinco ó seis partidas que hay que tener en consideración para hacer el cálculo, y el Estado dice que, en lugar de cinco ó seis, son dos, tres o tan sólo una. Si la cifra de inicio es diferente, el porcentaje también puede ser muy distinto, y ahí suele estar debate", ha manifestado.

Por todo ello, el portavoz del Gobierno Vasco ha reiterado la petición al Ejecutivo de Pedro Sánchez, para que, "cuando aún queda un mes para las elecciones", ambas partes asuman "el compromiso principal" para "por lo menos intentar" avanzar en el acuerdo sobre las competencias pendientes. "Tenemos el reto encima de la mesa, ellos y nosotros -ha asegurado-, porque creo que llegar a un acuerdo en esta materia será bueno para la sociedad vasca y, políticamente, también será bueno para ambos Gobiernos".

"INTERLOCUTOR GENEROSO Y COMPRENSIVO"

En este sentido, Josu Erkoreka ha asegurado que al Gobierno Vasco le interesa que haya Madrid un "interlocutor generoso y comprensivo" y un Gobierno que "esté dispuesto a escuchar nuestros planteamientos", y que, aunque parezca las únicas alternativas tras las elecciones del 28 de abril son un gobierno de derechas o uno del PSOE y los que apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy, no ha descartado un ejecutivo "entre PSOE y Cs", aunque en estos momentos "tanto unos como otros lo nieguen". "Ya hemos visto otras cosas así en el pasado y no lo descartaría del todo", ha añadido.

Además, ha destacado que "el peligro" de que las fuerzas de derechas formen gobierno en España y pongan en marcha políticas recentralizadoras "está ahí, es innegable", y ha asegurado que, "si los resultados les son suficientes", PP, Cs y Vox conformarán gobierno "siguiendo el modelo de Andalucía".

"Si eso se materializa, está claro que harán un planteamiento rígido, severo y recentralizador de la organización territorial del Estado. No hay más que oir sus mensajes, y ya no solo de Cs y Vox, sino también por parte del PP, que una y otra vez repite que, por ejemplo, no va a cumplir el Estatuto de Gernika, porque son concesiones inaceptables, o que hay que aplicar en Cataluña el 155 de manera amplia y duradera", ha advertido.