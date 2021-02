Errejón critica que el rey Juan Carlos "intente solucionar juicios a golpe de talonario" tras la segunda regularización

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder de Más País, Iñigo Errejón, ha criticado este jueves que el rey Juan Carlos "haya intentado solucionar" sus juicios "a golpe de talonario" tras la segunda regularización fiscal por rentas no declaradas que ha presentado.

"La fiscalía dijo que iba a poner una querella. Antes de que pusiera nada, debe ser que el rey fugado ya sabe lo que ha ido pasando y ha ido intentando solucionar juicios a golpe de talonario. Al resto de ciudadanos no les podía pasar esto", ha señalado Errejón en declaraciones a RTVE, recogidas por Europa Press, en las que ha lamentado un "trato con las instituciones" de nuestro país "diferente" al resto de la población.

El diputado ha asegurado que la segunda regularización del ex Jefe del Estado "empieza a ser una historia que avergüenza". "No estamos discutiendo sobre el pasado. Es una discusión sobre la calidad de la democracia hoy", ha sostenido Errejón, que ha criticado que el Congreso no permita preguntar sobre la Corona o se veten comisiones de investigación.

Así, ha señalado que Más País registró dos leyes sobre la Casa Real, "una para la transparencia de la Corona y otra para delimitar la inviolabilidad de la Jefatura del Estado". "Estamos en una discusión sobre cómo protegemos las instituciones en España para que esto no vuelva a pasar", ha sostenido.

"En España faltan las reformas para que estas cosas no vuelvan a pasar y en el Congreso nos encontramos con un muro", ha insistido el líder de Más País, que ha incidido en que la segunda regularización del rey emérito corresponde a "12 años del salario que tenía el monarca".

El rey Juan Carlos ha realizado una segunda regularización fiscal por rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de ocho millones de euros de pagos en especie, por los que ha abonado más de cuatro millones a la Agencia Tributaria, según han adelantado los diarios 'El País' y 'El Español'.

En concreto, el rey emérito ha presentado una declaración voluntaria ante la Agencia Tributaria por ocho millones de euros pagados por la Fundación Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans, con los que se abonaron gastos del rey emérito, especialmente viajes en aviones privados, según ambos diarios.

El rey emérito ya presentó una declaración ante la Agencia Tributaria para regularizar su situación fiscal el pasado mes de diciembre, cuatro meses después de su salida de España, en relación al uso de tarjetas bancarias por parte de Juan Carlos I y sus familiares con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, que está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.