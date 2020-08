Errejón critica que Sánchez calle sobre el pacto con Zarzuela y avisa a Podemos: "En el Gobierno no se está a medias"

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha criticado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no haber detallado la negociación entre el Ejecutivo y la Corona que ha derivado en la salida de España de Juan Carlos I, una decisión de la que ha responsabilizado a todo el Gabinete, avisando a Podemos de que "en el Gobierno no se puede estar a medias".

"Yo no sé lo que pasa dentro del Gobierno y la de evaluación la tienen que hacer quienes están; ahora bien, en el Gobierno se puede estar a medias, uno no puede ser un poco parte de Gobierno o la mitad, el Gobierno es uno solo y toma decisiones", ha enfatizado al ser preguntado sobre las declaraciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, desvinculando a su partido de la marcha del Rey emérito.

En declaraciones a Cuatro, recogidas por Europa Press, Errejón ha cargado contra Sánchez por no haber contado qué se ha negociado con Zarzuela y por qué el Gobierno ha tomado "una muy mala decisión".

"Resulta que Sánchez no sabe dónde está el Rey emérito y que no puede decir a los españoles si su seguridad la pagamos todos", se ha lamentado.

Además, ha insistido en que, aunque diga que está a disposición de la Justicia, el padre de Felipe VI ha protagonizado una "fuga" porque "se ha ido por la puerta de atrás, sin dar explicaciones y sin hacer que todo ese presunto dinero negro cotice en España".

REVISAR LA INVIOLABILIDAD

Esta situación, según Errejón, aboca a una discusión. "Quién nos da garantías de que esto no vuelve a pasar?", se ha preguntado abogando por abrir un debate sobre la inviolabilidad del jefe del Estado y sobre la conveniencia de acometer otras reformas.

Y es que, a su juicio, "no es verdad" como dice Sánchez que se juzgue a personas y no a instituciones. "Yo no sé si el Rey emérito era intachable o no, pero sí se que donde hay oscuridad, inmunidad e impunidad" y "cuando alguien puede hacer lo que quiera porque es inviolable y no se puede ni siquiera preguntar (por sus actividades) crecen negocios turbios".

"Necesitamos un debate para ver qué reformas tenemos que haccer para que no nos volvamos a ver en esta situación vergonzosa", ha dicho, tras recordar que Juan Carlos I "no es el primer Borbón que tiene que huir del país con el rabo entre las piernas".