Errejón niega haber extorsionado a testigos y sostiene que se sintió difamado por esa acusación de Mouliaá

Íñigo Errejón a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla, a 24 de abril de 2026, en Madrid (España). - Ángel Díaz - Europa Press

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exdiputado de Sumar Íñigo Errejón ha negado este viernes haber extorsionado a testigos del caso en el que se investiga una presunta agresión sexual sobre Elisa Mouliaá y ha sostenido que se sintió difamado por la actriz cuando le acusó de ello en televisión.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que así lo ha declarado el exportavoz de Sumar ante el juez Arturo Zamarriego, que había citado por tercera vez a ambas partes tras una querella interpuesta por Errejón contra ella por un presunto delito de calumnias, después que se suspendieran las dos anteriores.

Errejón ha dicho que no extorsionó a ningún testigo del caso de la presunta agresión sexual, asegurando que fue uno de ellos quien contactó con él a través del correo institucional que tenía cuando era diputado en el Congreso, una prueba que ha presentado en el juzgado, han agregado las mismas fuentes.

De esta forma, según las fuentes, el exportavoz ha justificado que no tenía una relación cercana con el testigo, ya que ni siquiera tenía su contacto personal, han dicho las fuentes.

A la salida de su declaración ante el juez, Errejón ha declarado a los medios que aunque no sabe si Mouliaá acudirá a la cita, tiene "plena confianza en que la justicia le va a hacer responder por tantas mentiras y tantas difamaciones".