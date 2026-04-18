La escritora Aitana Castaño, sobre los accidentes mineros en Asturias: "Que se depuren responsabilidades"

Aitana Castaño posa con su última novela 'Las Madrinas' - EUROPA PRESS

MADRID 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La periodista y escritora Aitana Castaño (Langreo, Asturias) ha presentado su nueva novela 'Las Madrinas', una historia ambientada en plena huelga de la cuenca minera de los años 60, y se ha referido a la situación actual del sector en Asturias, considerando "una pasada" que todavía siga habiendo accidentes mineros, por lo que ha apostado porque "se depuren responsabilidades".

"Los ojos deberían estar más alerta", ha proclamado Aitana Castaño en una entrevista con Europa Press sobre los últimos accidentes mineros que dejaron siete fallecidos en 2025.

Y es que Aitana Castaño ha trabajado en diversos medios de comunicación y siempre ha estado ligada a las cuencas mineras asturianas, ambientando gran parte de sus escrituras en estas comarcas.

Ahora presenta su novela 'Las Madrinas' (Pez de Plata), que llega a las librerías después de su 'Trilogía del carbón' en la que mostró una una radiografía de la sociedad asturiana y minera a través de historias personales y sociales, buscando enfocarlo en otros perfiles más allá del "hombre fornido".

Acompañada como siempre de las ilustraciones del autor de cómic Alfonso Zapico (Blimea, Asturias), Aitana Castaño homenajea en su última novela a todas las mujeres que le han impulsado y acompañado a lo largo de la vida.

'Las Madrinas' parte de la historia de Gloria Montes, una "niña" embarazada tras ser abusada por un familiar en los años sesenta, con la cuenca minera levantada en huelga. Repudiada, la protagonista "sale adelante gracias a las mujeres que se va encontrando" hasta llegar a un Madrid tardofranquista, donde sale intenta salir a flote.

En este sentido, Aitana Castaño reconoce que lo que más le "presta" es que la novela esté llegando y gustando a gente fuera de Asturias. Dentro de las fronteras asturianas, dice haber recibido un mensaje de una amiga que, al leer el libro, le daba la sensación de "estar escuchando a su güela (abuela) hablar en la cocina".

LAS CUENCAS: "UN CALEIDOSCOPIO CON UNA IMAGEN COMÚN"

La langreana define las cuencas mineras asturianas como "un caleidoscopio que tiene muchos colores" que forman una imagen común y que siempre ha estado inundada por el movimiento obrero y por el carbón. De la peculiaridad de su tierra entorno al negro mineral nació su enfoque literario.

De hecho, recuerda que sus motivaciones le vienen en la sangre. De familia minera y vinculada al Partido Comunista e Izquierda Unida, lleva militando "desde antes de nacer", lo que le ha valido para conocer muchos casos de la clandestinidad y la lucha antifranquista desde joven que después ha plasmado en sus novelas.

Según ha confesado, sus intenciones a la hora de escribir pasan por hablar de las historias personales y colectivas de quienes levantaron las cuencas mineras y la industria nacional y que permiten que ella pueda estar publicando esta novela.

"Yo entiendo que habrá un día en el que la historia de España del siglo XX sea un libro, y en ese libro habrá un capítulo que tendrá Asturias, y en ese capítulo habrá un par de párrafos sobre las cuencas mineras, porque se lo ganaron a pulso", ha afirmado.

UNA PROCLAMA SOBRE LOS ACCIDENTES

La escritora ha defendido la necesidad de "cuidar" a las comarcas mineras, sobre todo a la suroccidental, quejándose de que este territorio "no está conectado" y en él impera la iniciativa privada, como son las explotaciones de Zarréu (Degaña) y Vega de Rengos(Cangas del Narcea), en las que el año pasado fallecieron siete personas en dos accidentes laborales.

Al hilo, ha insistido en que "es una pasada" que en 2025 se produzcan accidentes de esta magnitud y recuerda la necesidad de "que se depuren responsabilidades". Castaño pone el foco en la diferencia de control de las cuencas del Caudal y el Nalón --en el centro del territorio--, donde opera la empresa pública HUNOSA (Hulleras del Norte, S.A), frente a las iniciativas privadas en el suroccidente, donde se produjeron los últimos accidentes mortales.

Precisamente, el Parlamento asturiano abrió una comisión de investigación sobre el accidente de Zarréu, que dejó cinco fallecidos, y prevé dar un dictamen definitivo a finales de mayo sobre posibles irregularidades en los procesos de reapertura de la actividad minera.

Bajo su punto de vista, la situación se está viviendo "con desesperanza" en el territorio, aunque ha evitado a hablar de "algo tan doloroso" hasta no conocer los resultados finales de la investigación.

Lo que sí desea es que el informe de la Inspección General de Servicios del Principado, que apunta a una posible "fraude" por parte de la administración y el Servicio de Minas, les dé a las familias, aunque sea, "un minuto de paz".