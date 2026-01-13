España afronta en 2026 la tramitación de 52 iniciativas europeas y acumula 92 infracciones con riesgo de sanción

Entrega del premio Sajarov en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. - MATHIEU CUGNOT // EUROPEAN PARLIAMENT

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

España tiene pendientes de tramitar 52 iniciativas legislativas provenientes de las instituciones europeas, 23 de ellas para trasponer directivas o adaptarse a reglamentos comunitarios, y acumula 92 ya infracciones susceptibles de sanción, en su mayoría por no cumplir en plazo, según datos del informe anual de la Oficina del Parlamento Europeo en España que ha hecho público este martes en el Congreso su directora, María de Andrés.

En concreto, el número de infracciones abiertas con riesgo de sanción por no trasponer en tiempo y forma normativa europea por parte de España asciende ya a 92, la mayoría por sobrepasar el plazo límite. De momento, solo dos han acabado en sanción económica: la relativa al tratamiento de aguas y a la conciliación de la vida la laboral y personal.

El informe también recoge que el 45% de las leyes aprobadas en las Cortes Generales en 2025 tienen origen en las instituciones europeas. De hecho, el año pasado el Congreso y el Senado aprobaron un total de 29 leyes. De ellas, 13 son normativas que regulan aspectos que respetan la línea marcada por las instituciones de la Unión Europea, es decir, derivan de directivas o reglamentos comunitarios o se enmarcan en el paraguas regulatorio fijado por las instituciones europeas.

De esas 13 normativas, cinco trasponen directivas europeas al ordenamiento jurídico de España o bien se adaptan al mismo. Se trata de la ley sobre seguros de automóviles, la de seguridad aérea que agiliza las compensaciones a pasajeros en caso de cancelaciones o retrasos en vueltos, el real decreto que contempla la trasposición de la directiva sobre conciliación, la ley orgánica sobre eficiencia de la Justicia para proteger los intereses colectivo de los consumidores y la del convenio con Navarra, que incluye el impuesto del 15% a las multinacionales.

Las otras ocho leyes aprobadas en 2025 contienen referencias o se basa en disposiciones europeas, es decir, respetan la línea marcada por las instituciones de la Unión, aunque no respondan directamente a un mandato de trasposición.

Con vistas a 2026, continúa la tramitación de otras 52 iniciativas legislativas, 23 de ellas para transponer directivas o adaptarse a reglamentos.

MÁS TRASPOSICIONES EN NORMAS INFRALEGALES

En 2025, aunque levemente a la baja, el nivel de influencia de las decisiones europeas en España se mantiene respecto a años anteriores, con cifras habituales en torno al 50%.

Sin embargo, respecto a 2024, aumenta casi el doble la cifra de reales decretos --normas infralegales que no requieren tramitación parlamentaria-- que transponen directivas o se adaptan a reglamentos europeos.

En total fueron 48 las normas sin rango de ley aprobadas por el Consejo de Ministros para incorporar decisiones europeas, como la creación del Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, la directiva de desayunos saludables, las nuevas regulaciones en torno al DNI o los nuevos requisitos que regulan la vida útil de los neumáticos para adecuarse a las obligaciones en materia de residuos y suelos contaminados.

DOS AÑOS PARA INCORPORAR LAS NORMAS EUROPEAS

La suma de normas europeas siguió adelante en 2025, con la llegada de 48 nuevos reglamentos de incorporación inmediata a España. El Diario Oficial de la UE recogió también 19 nuevas directivas --como la relativa a las nuevas medidas sobre el permiso de conducir o la que facilita el sufragio activo y pasivo en la UE-- que España deberá incorporar en un plazo medio de dos años a través de una ley nacional.

En total, según datos de noviembre de 2025 del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la cifra de directivas europeas pendientes de transponer en España asciende a 101. De ellas, 51 continúan en plazo para su transposición, mientras que las 50 restantes ya han superado la fecha límite.

CASI 7.000 LEYES EUROPEAS EN 40 AÑOS DE UE

Desde que entrara a formar parte de la UE en 1986, España ha incorporado un total de 6.747 normas europeas, trasladadas al ordenamiento nacional a través de distintas fórmulas legales o normas infralegales.

Desde el primer momento, España incorporó de forma automática el acervo legal comunitario necesario para participar en la Unión y, desde entonces, cada año ha seguido incorporando nuevas iniciativas, desde el Acta Única Europea, que sentó las bases del mercado único, hasta las más recientes leyes de Servicios Digitales y de Inteligencia Artificial.

En estas cuatro décadas, destacan las leyes que permiten vivir, desplazarse o trabajar en otro país de la UE; las que mejoran los derechos de los pasajeros aéreos; los que evitan costes extra por usar el móvil en cualquier país europeos gracias al fin del roaming; las que garantizan la protección de nuestros datos; las que protegen el medio ambiente y la salud limitando los plásticos de un solo uso; o las de igualdad.

Según ha explicado en la rueda de prensa la periodista especializada en la Unión Europea Leonor Pérez, durante las primeras legislaturas se aprobaron leyes para asentar los pilares de la futura UE y el merado único; en las siguientes, las directrices para lograr una moneda única europea; la quinta y sexta legislatura europea se centró en los derechos de los consumidores y de la ciudadanía; en la séptima se enfocó más en los derechos sanitarios y la protección de datos; la octava, en seguridad; la novena, sobre regulaciones ambientales y nuevas tecnologías, y la legislatura presente se centró en la industria de defensa europea y la ómnibus sobre simplificación legislativa.

Por último, la directiva de la Oficina del Parlamento Europea en España ha reconocido que debido a la fragmentación parlamentaria en la mayoría de los países de la Unión es "cada vez más difícil" realizar las trasposiciones de las iniciativas comunitarias, por lo que ha llamado a explicar a la ciudadanía que España también ejerce su soberanía cuando legisla y llega a acuerdos en Europa.