España apoyará la coalición europea contra el narcotráfico que propone Francia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atiende a los medios a su llegada a la Reunión informal de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, en Copenhague (Dinamarca). - Pool Presidencia Consejo Europeo

COPENHAGUE 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves que España va a apoyar la propuesta lanzada por Francia para establecer una coalición de países europeos contra el tráfico de drogas, que se discutirá en la reunión de la Comunidad Política Europea que se celebra en Copenhague.

"Nosotros aplaudimos esta propuesta y lógicamente como Gobierno nos sumamos a esta coalición de países en la lucha contra el crimen", ha señalado en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión en la que participan los socios de la Unión Europea y otros países aliados como Reino Unido y Ucrania.

El jefe del Ejecutivo considera que es un asunto de importancia porque afecta a la salud pública y por las "mafias" que, advierte, están socavando la convivencia en el continente europeo.

"Con lo cual nosotros nos sumamos a esta propuesta lanzada por el gobierno francés, la aplaudimos, la respaldamos y participaremos de ella", sostiene.

Sánchez ha hecho estas declaraciones en su segundo día en la capital danesa, donde este miércoles participó en la reunión informal del Consejo Europeo donde los 27 abordaron la seguridad y la defensa del continente ante las reciente incursiones de drones rusos en espacio comunitario.