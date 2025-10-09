España celebra el acuerdo e insta a Israel y Hamás a "actuar con responsabilidad y respetar los términos"

Archivo - (I-D) El Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez - José Oliva - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha dado la "bienvenida" al acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás para implementar la primera fase del plan propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, y ha instado a las partes a que actúen "con responsabilidad" y respeten los términos de lo pactado.

El Ejecutivo ha querido trasladar su postura en un comunicado oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores después de que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el jefe de la diplomacia, José Manuel Albares, se hayan felicitado del acuerdo.

"Tras dos años de conflicto, con este acuerdo se avanza hacia el fin de la violencia, la liberación de los rehenes y la entrada masiva de ayuda humanitaria para la población gazatí", ha resaltado el Gobierno, instando "a las partes a actuar con responsabilidad y a respetar los términos del acuerdo".

Asimismo, el Ejecutivo ha reiterado "su compromiso para respaldar la aplicación del acuerdo alcanzado" y ha trasladado que "redoblará sus esfuerzos en este nuevo marco para lograr una paz duradera en Oriente Medio, sobre la base de la implementación efectiva de la solución de los dos Estados, y seguirá trabajando con sus socios por la estabilidad regional".

En un mensaje en la red social X, Sánchez ha asegurado que su gobierno "celebra las noticias que llegan de Oriente Medio" y confía en que este sea "el comienzo de una paz justa y duradera".

"Ahora toca dialogar, asistir a la población civil y mirar al futuro. Con esperanza. Pero también con justicia y con memoria", ha proseguido el jefe del Ejecutivo en su mensaje, recalcando la necesidad de no olvidar el pasado "para que las atrocidades vividas no se vuelvan a repetir jamás".

Por su parte, Albares ha defendido en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, que "los que estamos a favor de la paz tenemos que apostarle todo a este acuerdo". El ministro ha sostenido que la Autoridad Nacional Palestina es el "socio para la paz" del lado palestino y se ha mostrado "seguro de que antes o después encontraremos también nuestro socio para la paz en el pueblo de Israel".

A su juicio, tanto el Gobierno israelí como su primer ministro, Benjamin Netanyahu, "tienen en sus manos conseguir la liberación de los rehenes, tienen en sus manos terminar con este exterminio vergonzoso (...) de gazatíes y de palestinos en Gaza y tiene en su mano empezar a dar pasos también para poder avanzar hacia una paz definitiva".