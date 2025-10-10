España celebra el alto el fuego en Gaza y espera que sea "el primer paso hacia una paz justa y duradera"

Desplazados palestinos regresan a sus casas tras la retirada del Ejército israelí en virtud del alto el fuego en Gaza - Abed Rahim Khatib/dpa

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha celebrado la entrada en vigor este viernes del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza pactado entre Israel y Hamás y ha confiado en que sea "el primer paso hacia una paz justa y duradera" en Oriente Próximo.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha celebrado que el acuerdo "permitirá el cese de la violencia con la retirada del Ejército israelí a la línea de repliegue fijada, la liberación de los rehenes y la entrada de ayuda humanitaria, sin obstáculos, para atender la catastrófica situación en la Franja de Gaza".

Asimismo, el Gobierno ha traslado su "apoyo a la completa ejecución de la primera fase del acuerdo de alto el fuego", auspiciada por Estados Unidos y su presidente, Donald Trump, y ha hecho un llamamiento "a las partes a cumplir con responsabilidad sus obligaciones".

Por último, ha asegurado que "España sigue trabajando para que este acuerdo sea el primer paso hacia una paz justa y duradera sobre la base de la implementación de la solución de los dos Estados".