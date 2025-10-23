España comprará armamento a EEUU para suministrarlo a Ucrania junto a otros aliados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

España se sumará a la iniciativa de la OTAN para suministrar armamento a Ucrania mediante la compra del mismo a Estados Unidos, según han confirmado este jueves fuentes gubernamentales, que por el momento no han ofrecido más detalles ni concretado el monto.

España estará entre la "amplia mayoría" de países de la OTAN que van a contribuir a la iniciativa PURL (Lista de Requerimientos Prioritarios para Ucrania) después de que Kiev haya solicitado a los aliados "ayuda adicional para proteger sus ciudades e infraestructuras energéticas de los bombardeos rusos", han indicado.

El PURL es un mecanismo que permitirá a los estados miembro unir recursos y adquirir con ellos el equipamiento que Ucrania necesita y que actualmente se produce principalmente en Estados Unidos, han explicado las fuentes.

España estará en esta iniciativa "fieles a nuestro compromiso de ayudar al pueblo ucraniano el tiempo que sea necesario", hasta que el presidete ruso, Vladimir Putin, "detenga su agresión cruel e ilegal y se alcance una paz justa y duradera", han recalcado desde Moncloa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversó este martes con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a quien ya trasladó que España seguiría "entregando ayuda coordinados con Ucrania para asegurar que es lo que necesita en cada momento".