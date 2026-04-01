España insta a Hezbolá e Israel a cesar sus ataques en el sur del Líbano y llama a la desescalada

Archivo - Imagen de archivo de un ataque israelí contra el sur de Líbano. - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha denunciado este miércoles que "la integridad del Líbano está siendo violentada" y "su población desplazada", por lo que ha exigido el cese de los ataques de Hezbolá e Israel en el sur del país.

En un hilo publicado en la red social 'X', el titular de Exteriores ha insistido también en que cumplan con la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobado en 2006, que busca acabar con las hostilidades entre Israel y Hezbolá.

De igual manera, ha instado a respetar a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL) tras la muerte de tres integrantes de los conocidos como 'cascos azules' de la ONU a causa de dos ataques en menos de 24 horas.

Los ataques en el sur del Líbano llevan sucediendo desde principios del mes de marzo, según Israel para acabar con Hezbolá, cuyo principal aliado es el régimen iraní. De hecho, el grupo chií Hezbolá entró en el conflicto tras el asesinato de Alí Jamenei, líder supremo iraní, a manos de Israel y Estados Unidos al inicio de la contienda, el pasado 28 de febrero.

"A estas alturas del siglo XXI sabemos que buscar seguridad y trazar fronteras por la fuerza lleva al caos. La democracia y la estabilidad no se construyen con bombas", ha consagrado el ministro de Exteriores en su red social 'X'.

Además, el ministro ha criticado que Irán agrede "sin justificación" a sus vecinos y fomenta la "inestabilidad" en la región "y más allá", y ha vuelto a poner sobre la mesa la solución de los dos Estados, Israel y Palestina, dado que "la paz regional solo puede venir del reconocimiento mutuo".

Albares ha reivindicado la política exterior española, que se esfuerza por buscar "la desescalada" y retornar a la diplomacia como única vía para resolver las cuestiones, "incluido el programa nuclear iraní".