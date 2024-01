España mantendrá la financiación a UNRWA aunque seguirá de cerca la investigación interna en curso

Albares reafirma que el Gobierno "no tiene intención" de participar en la misión en el mar Rojo



MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que España mantendrá la financiación a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), en el ojo del huracán tras conocerse que algunos de sus trabajadores participaron en el ataque terrorista de Hamás contra Israel.

"No modificaremos nuestra relación con UNRWA aunque seguimos de cerca la investigación interna y el resultado que pueda arrojar por lo actos de una decena de personas de las alrededor de 30.000" que trabajan para esta agencia de la ONU, ha recalcado Albares, defenfiendo que se trata de un organismo "indispensable para aliviar la situación humanitaria".

El Gobierno realizó contribuciones voluntarias a la UNRWA por valor de 18,5 millones de euros en 2023, incluidos 10 millones aprobados el pasado mes de diciembre, tras la decisión de triplicar la ayuda de cooperación y humanitaria a Palestina.

Así se ha pronunciado durante su comparecencia ante la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, después de que el viernes la UNRWA anunciara el viernes la expulsión y la apertura de una investigación inmediata a varios integrantes del organismo por su presunta participación en el ataque terrorista de Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre.

Poco después, Estados Unidos anunció que suspendía la financiación a esta agencia de la ONU, paso que han dado también durante el fin de semana otros países como Reino Unido, Canadá, Australia y Japón. Dentro de la UE, ha habido división entre los socios.

Así, países como Italia, Países Bajos o Alemania han anunciado que no aportarán más fondos a la UNRWA, mientras que Francia ha dicho que tampoco lo hará por el momento, si bien no tenía previsto ningún desembolso próximamente. Por contra, Irlanda ha dejado claro que no tiene intención de dejar de financiar a esta agencia de la ONU.

En España, los socios de gobierno han defendido que no se interrumpa la financiación de la UNRWA. En opinión de Sumar, la decisión de "cortar la financiación" por parte de algunos países constituye "un ataque contra la humanidad".

"Frente a este castigo colectivo", los de Yolanda Díaz han dejado claro en X, antiguo Twitter, que presionarán "para que nuestro país aumente su aportación a una organización esencial para el pueblo palestino".

En la misma línea se ha pronunciado la líder de Podemos, Ione Belarra. En su opinión, la decisión de Estados Unidos y varios países europeos "es un castigo intolerable en un momento de máxima fragilidad humanitaria en Gaza". "No podemos seguir impasibles ante esta barbaridad", ha defendido en la citada red social, reivindicando que España "ha de ser ejemplo y debe aumentar esos fondos".

MISIÓN EN EL MAR ROJO

Por otra parte, ante las preguntas formuladas por varios de los portavoces parlamentarios respecto a la misión que prepara la UE en el mar Rojo, Albares ha reiterado que "España no tiene intención en participar en la operación pero no va a ser un obstáculo a que tenga lugar".

Desde Podemos, su portavoz, Martina Verlarde, ha dejado claro que si finalmente el Gobierno decidiera participar de alguna manera, su partido pediría que se votara en el Congreso y daría un "no rotundo". También ha manifestado su rechado el diputado del BNG, Néstor Rego, mientras que el del PNV, Mikel Legarda, ha sido el único que ha cuestionado precisamente que España no vaya estar en la misión en ciernes.

Así las cosas, Albares ha expresado una vez más el rechazo a los ataques perpetrado por los hutíes y ha defendido que la "libertad de navegación es un principio básico del Derecho Internacional".

En cuanto a los motivos detrás de esta decisión, no ha querido aclarar si son políticos o técnicos, como le ha planteado el portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu, esgrimiendo que en ningún caso se puede cuestionar el compromiso de España con la paz y la seguridad mundial por no estar en esta misión dado que está comprometida en otras muchas.

También el portavoz del PP, Carlos Floriano, ha mostrado su incomprensión por la posición del Gobierno. Así, ha cuestionado que si desde el primer momento se tenía claro que no se iba a participar en la misión planteada por Estados Unidos entonces no tenía sentido dejar entrever que sí se participaría en una bajo paraguas de la OTAN o la UE para finalmente rechazar todas las opciones.

RELACIÓN DE PUIGDEMONT CON RUSIA

Por otra parte, Floriano también ha aprovechado para afear al Gobierno que España se haya convertido "en el mejor cliente en la compra de gas a Rusia" con lo que "estamos financiando la invasión" y para recordar "las implicaciones de Rusia en el 'procés'".

Así, ha defendido que "las necesidades parlamentarias del presidente del Gobierno no pueden hacer olvidar los intentos de (Vladimir) Putin por desestabilizar a nuestro país de acuerdo con el que entonces era el presidente de la Generalitat", en referencia a Carles Puigdemont.

Floriano ha incidido en que "la estabilidad del Gobierno de España no depende no solo de alguien que es un prófugo de la justicia española" por unos delitos por los que "va a ser amnistiado, sino que depende de alguien que estaba en contacto con Rusia y con Putin para desestabilizar a nuestro país y a la Unión Europea".

"¿Me quiere usted decir, señor ministro, cómo vamos a explicar esto en Europa?", le ha preguntado a Albares, insistiendo en que es "inexplicable" y por tanto por muy "cara de buena persona" que tenga el ministro no dejará de ser ante los socios europeos un "aliado de alguien que ha tratado de desestabilizar" la UE con Rusia.

Albares le ha respondido asegurando que en Europa no hay preocupación por Cataluña sino que lo que "preocupa mucho es que no se renueve el Consejo General del Poder Judicial" y recordándole que el PP ha fracasado en todos sus intentos de poner trabas a la ley de amnistía en las instituciones europeas. Asimismo, le ha echado en cara que tras las elecciones el PP mantuvo contactos con Junts y también los acuerdos entre ambas formaciones en el pasado.

POLITIZACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS

En otro orden de cosas, Floriano también ha reprochado a Albares que ha hecho "un uso político excesivo" a la hora de realizar nombramientos y de haber entregado puestos de importancia a "gente de confianza del partido", en alusión aparente al nombramiento de dos exministros como embajadores y de tres miembros del PSOE como secretarios de Estado. "Creo que en eso se equivoca", ha sostenido.

El ministro se ha defendido asegurando que no pregunta por su filiación política antes de hacer nombramientos y que antiguos altos cargos con el PP ahora son embajadores en distintos países, además de recordar que los populares también colocaron a exministros en embajadas. Cuando el PP gobernaba, ha añadido, "había personas que simplemente porque se les asumía una cierta cercanía al PSOE no les permitían ni concurrir" a los puestos.

Además, ha sostenido que "la verdadera politización de la diplomacia española" la hizo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por exhibir antes de las elecciones una lista de diplomáticos que iban a ocupar cargos en el Ministerio. "Eran funcionarios en activo con deber de reserva, lo siguen siendo hoy" pero Feijóo dio sus nombres.