España, satisfecha con resolución de la ONU que ve el plan de autonomía marroquí para el Sáhara como base de negociación

1033432.1.260.149.20251204141321 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el primer ministro de Marruecos, Aziz Akhannouch (i), durante una reunión, en el Palacio de la Moncloa, a 4 de diciembre de 2025 - Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha expresado este jueves su "satisfacción" por la resolución aprobada hace un mes por el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Sáhara Occidental en la que se respalda la negociación entre las partes sobre la base del plan de autonomía marroquí y se sostiene que una "verdadera autonomía" podría ser "la solución más factible" para resolver el conflicto.

Ha sido en la declaración conjunta firmada por España y Marruecos al término de la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) en la que se indica además que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha reiterado la posición de España sobre la cuestión del Sahara Occidental".

Sin repetirla, el texto remite a la declaración conjunta suscrita el 7 de abril de 2022 por la que se selló la reconciliación tras una grave crisis diplomática entre los dos países tras el encuentro mantenido por Sánchez y el rey Mohamed VI en Rabat.

En ella, "España reconoce la importancia de la cuestión del Sáhara Occidental para Marruecos, así como los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en el marco de las Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable".

En este sentido, añade la citada declaración, "España considera la iniciativa de autonomía marroquí, presentada en 2007, como la base más seria, realista y creíble para resolver este diferendo", en línea con lo que había trasladado Sánchez en su misiva de marzo de ese año al monarca alauí.

RESPALDO A LA RESOLUCIÓN DE LA ONU

Por otra parte, en la declaración publicada tras esta RAN, en la que no ha habido rueda de prensa, el Gobierno se ha pronunciado finalmente por la resolución adoptada el pasado 31 de octubre por el Consejo de Seguridad y que, entre otras cosas, renovó el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), tras haberse eludido desde el Ministerio de Asuntos Exteriores en todo momento hacer una valoración sobre la misma.

"España acoge con satisfacción la adopción de la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", sostiene la declaración, para pasar a citar algunos de los puntos de la misma que han sido particularmente valorados por Marruecos, cuyo monarca sostuvo que abre "un nuevo y victorioso capítulo" para resolver el conflicto 50 años después.

Así, se recuerda que el texto respalda "plenamente la labor del secretario general (de la ONU, Antonio Guterres) y su enviado personal (Staffan de Mistura) para facilitar y celebrar negociaciones tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos con miras a lograr una solución de la controversia que sea justa, duradera y aceptable para todas las partes, con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas, y acoge con beneplácito cualquier sugerencia constructiva de las partes en respuesta a la propuesta de autonomía".

Y se incide en que la resolución reconoce que "una verdadera autonomía bajo soberanía marroquí podría ser la solución más factible" para una solución mutuamente aceptable, siendo este el punto que particularmente ha gustado en Rabat, ya que considera que se están avalando sus tesis.