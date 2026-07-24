España pide a Bruselas activar el Mecanismo de Protección Civil y cuatro aviones para la extinción de incendios

Una persona observa la evolución del fuego, a 23 de julio de 2026, en San Martín de Valdeiglesias, Madrid (España). Un nuevo incendio forestal se ha desatado este jueves en la Comunidad de Madrid tras arder un coche en la M-501, en la localidad de San Mar - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha solicitado a la Unión Europea la activación del Mecanismo de Protección Civil de la UE, a solicitud de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y ha requerido al menos cuatro medios aéreos de extinción de ala fija para la extinción de los incendios que están afectando al país, especialmente a la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila.

Fuentes de Moncloa han confirmado a Europa Press que Grecia ya ha aceptado esta petición, ofreciendo dos aviones Canadair CL-415. Asimismo, durante este viernes por la mañana se celebrará una reunión preparatoria para el despliegue.

El Gobierno declaró a última hora del jueves la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y Ávila "como consecuencia de la evolución de los incendios forestales" ubicados en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid) y Burgohondo (Ávila). Se han evacuado a cerca de 11.500 personas por la complicación de las llamas.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, preside además la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), que se celebra en el Complejo de la Moncloa. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha desplazado al Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos (Madrid).