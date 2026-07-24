La Comunidad refuerza su red sanitaria por los tres incendios activos en la región con 600 camas disponibles

El sol es eclipsado por el humo de los incendios, a 23 de julio de 2026, en Navalcarnero, Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha activado la coordinación con todos los hospitales y centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) para garantizar la capacidad de respuesta ante la emergencia provocada por los tres incendios simultáneos registrados en la región.

Así, dispone, al menos, de 600 camas hospitalarias plenamente disponibles ante posibles necesidades de evacuación o derivación. Además, el Hospital Enfermera Isabel Zendal se mantiene como centro de referencia para la gestión de contingencias y ampliación de la capacidad asistencial, ha informado el Gobierno regional.

En el Hospital de La Poveda, situado en el municipio de Villa del Prado, hay en este momento 119 pacientes ingresados, todos ellos estables. Se encuentran atendidos por 91 profesionales, incluido un psicólogo para prestar apoyo emocional.

Cuatro pacientes, procedentes de evacuaciones, han sido atendidos en este centro hospitalario por necesidades asistenciales de carácter menor, mientas que tres han precisado ingreso hospitalario en La Poveda. Los dispositivos sanitarios y psicológicos se encuentran desplegados y operativos en los centros de acogida habilitados para aquellos ciudadanos que hayan sido desalojados.

Según han detallado, tanto la Atención Primaria como el Summa 112 mantienen la cobertura asistencial plena para la población afectada por los incendios.

En concreto, el Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid ha desplegado cuatro ambulancias con asistencia psicológica en el polideportivo municipal de Villa del Prado. Hasta el momento, sus profesionales han atendido a 14 personas.

Por su parte, hasta el Polideportivo municipal de Villamanta se han movilizado tres ambulancias del Summa 112 de soporte sanitario y preventivo.

En cuanto a Atención Primaria, el Punto de Atención Continuada de Villa del Prado se encuentra desalojado desde este mediodía, manteniéndose el resto de los PAC de la zona afectada operativos y en situación de confinamiento.

Hasta el momento no se ha producido ninguna asistencia sanitaria de carácter grave. La actividad asistencial se centra principalmente en atender cuadros de ansiedad y leves afectaciones respiratorias producidas por el humo.