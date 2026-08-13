España saluda los acuerdos del Gobierno y oposición en Venezuela para lograr la "normalidad democrática"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara, en el Palacio de la Asamblea, a 11 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Albares se tras - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha saludado la "celebración de conversaciones" entre las autoridades venezolanas y representantes de la "oposición democrática" para "el fortalecimiento de las instituciones y el logro de la normalidad democrática", así como para atender las necesidades del país tras los terremotos que sufrió.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha reiterado que la disposición de España "de acompañar a Venezuela en este proceso, así como en la reconstrucción del país".

Así se ha pronunciado el departamento liderado por José Manuel Albares después de que el Gobierno de Venezuela y el Parlamento opositor paralelo constituido en 2015 hayan acordado este miércoles iniciar un "proceso" en favor de la "transformación" del sistema judicial del país, así como promover la recuperación de "activos de reserva internacional" depositados en el Banco de Inglaterra.

Lo han hecho tras finalizar su primer ciclo de trabajo enmarcado en el proceso de diálogo político, tras el anuncio, a mediados del pasado mes de julio, de una 'hoja de ruta' conjunta para reconstruir el país después del doble terremoto que ha dejado más de 6.300 víctimas mortales.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha celebrado este "primer paso" en el proceso de diálogo manifestando confiar en que el mismo "contribuya a construir un camino para la mejor convivencia democrática" entre los distintos sectores políticos.