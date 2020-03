Españoles en Argentina, pendientes de soluciones tras cancelarse los vuelos durante 30 días

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Españoles que se encontraban de viaje en Argentina y se han visto sorprendidos por la decisión de las autoridades de suspender los vuelos hacia Europa durante 30 días están buscando alternativas y a la espera de comprobar si la Embajada española puede contribuir a alguna solución.

Es lo que les ha sucedido a Esther Amorós y Ana Dobaño, jubiladas de 69 y 64 años procedentes de Barcelona que llegaron a Argentina el pasado 11 de febrero para hacer un viaje por el país. Tenían previsto regresar a España el 24 de marzo pero, en vista de la situación, volvieron a Buenos Aires el pasado domingo para intentar acelerar su vuelo, según ha relatado Amorós a Europa Press.

"Aquí empieza a haber un poco de aprensión hacia los españoles. En el edificio donde nos alojamos han puesto un letrero donde dice que los viajeros no pueden usar las zonas comunes", cuenta desde Buenos Aires.

A su llegada a la capital, lo primero que hicieron fue dirigirse a la oficina de Iberia donde, tras cuatro horas de cola, les informaron de que no solo no podían adelantarles el vuelo, sino que el suyo se había cancelado y que no podrían regresar antes del 18 de abril.

De ahí se fueron al Consulado, donde se les informó de que Air Europa aún tenía vuelos programados para el lunes y el martes. La oficina de Air Europa cerró, con los vuelos completos, antes de que pudieran llegar al mostrador. "En cada sitio había una cola de unas 300 personas", cuenta Amorós.

Por el momento, el Consulado está recomendando a los españoles que deseen regresar que se registren a través de un formulario online, aunque en el mismo se aclara que no es un "formulario de repatriación". El registro, aclara en sus redes sociales, es para poder informar y orientar.

Amorós y Dobaño solo han recibido, hasta ahora, un correo del Consulado que informaba de la posibilidad de que salgan hacia España dos vuelos de Aerolíneas Argentinas cuyo pasaje deben pagar los viajeros. Ellas respondieron que estarían interesadas en sumarse a ese pasaje, pero de momento esos vuelos no se han confirmado.