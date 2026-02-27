Espinosa de los Monteros pide congreso en Vox ante el "estrechamiento" y "empobrecimiento interno" del partido

Archivo - El presidente de la plataforma Atenea, Iván Espinosa de los Monteros, interviene en un desayuno de Nueva Economía Fórum, en el Hotel Mandarín Oriental Ritz, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exsecretario general de Vox Iván Espinosa de los Monteros ha pedido este viernes que se organice un congreso en el partido para "empezar a hablar de posicionamientos estratégicos y de la democracia interna", puesto que "nunca lo han tenido" y lo considera importante para afrontar las elecciones de 2027.

"Lo que está pasando es un proceso de empobrecimiento interno que yo creo que lo acabaremos pagando si no se rectifica", ha espetado el ahora presidente de 'Ateneo' en una entrevista en 'Herrera en Cope', recogida por Europa Press, poniendo en duda que se permita la discrepancia en el partido liderado por Santiago Abascal.

En este sentido, ha criticado que el mismo Abascal se fuese del PP por la carencia de debate interno y que no en Vox no se haya celebrado un "congreso bienal" pese a que así lo estipula la carta fundacional del partido. También ha atacado que se impida cualquier tipo de crítica o reflexión interna.

De hecho, ha explicado que el partido está "cerrado en si mismo, en un grupo minúsculo" de gente desconocida que toma decisiones desde la "opacidad, el cierre y un entramado que es cada vez más sospechoso".

Por ello, ha cuestionado la capacidad de gobernar de "un partido que funciona así" y se ha mostrado preocupado por que estas conductas puedan afectar a sus resultados en las elecciones generales de 2027.

"Si no eres capaz de tener un sistema democrático interno, luego va a ser muy difícil que gobiernes de una manera también democrática", ha zanjado respecto al "empobrecimiento interno" que le achaca a la formación de Abascal tras el cese de su todavía portavoz en la Asamblea de Madrid, Javier Ortega Smith.

SI ALGUIEN DESTACA, SE LE "CORTA LA CABEZA"

En cuanto a los ceses del partido, Espinosa de los Monteros ha lamentado que "cada vez que hay alguien que destaca un poco en el ámbito local o en el ámbito sectorial, se le corta la cabeza".

Sobre ello, ha agregado que desde la formación "se busca que no haya absolutamente nadie que sea reconocible y que sea un partido de marca en el que un solo líder aparece en todas las elecciones como si fuera el único".

Este "proceso de acallamiento", ha explicado que llega junto con otros cambios estratégicos que "nadie ha explicado", entre los que destaca abandonar el partido de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en el parlamento europeo para crear uno nuevo.

ABASCAL FUERZA LAS DIMISIONES "VOLUNTARIAS"

En otro orden de cosas, el exlíder del partido en Castilla y León, Juan García-Gallardo, también ha cargado contra Abascal, en este caso por la dimisión en bloque de cinco miembros del comité ejecutivo provincial de Vox en Murcia.

"Abascal tira la piedra y esconde la mano, forzando la dimisión 'voluntaria' de todos los miembros del CEP de Murcia para que parezca una maniobra espontánea", ha espetado en una publicación en la red social 'X', recogida por Europa Press, en la que también ha deslizado que "un líder que basa su liderazgo en el miedo, en lugar de en la autoridad, no es un líder, sino otra cosa".

En su defensa al hasta ahora presidente del partido en la Región, José Ángel Antelo, también ha considerado "curioso que se quieran cargar al único líder regional con opciones actuales de ganar las elecciones a corto plazo" en otra publicación en la misma plataforma.

"Algunos que se comparan con CEOs parecen estar más pendientes de sus dividendos que de los resultados electorales", ha concluido en su segunda publicación.