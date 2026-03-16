Espinosa ve a Vox estancado en Castilla y León y llama a la reflexión contra la estrategia del "búnker" de Abascal

Archivo - El exportavoz de VOX en el Congreso de los Diputados Iván Espinosa de los Monteros - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Atenea y exportavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, considera que las elecciones de Castilla y León han puesto en evidencia el estancamiento de Vox, pues ha sacado unos resultados casi iguales que hace cuatro años, y ha llamado a la reflexión interna en el partido contra la estrategia del equipo dirigente que encabeza Santiago Abascal, que parece "encerrado en un búnker".

En una serie de mensajes publicado en la red social X y recogidos por Europa Press, Espinosa de los Monteros reconoce sentir "mucha tristeza" por los resultados de Vox en Castilla y León, que apenas ha sumado un diputado a los consechados hace cuatro años, y lo achaca a "una estrategia tan equivocada como incomprensible".

"En pleno tsunami de la derecha en el mundo, Vox sólo ha crecido un punto y un escaño respecto a hace cuatro años. Entonces partíamos de cero y teníamos un candidato nuevo (Juan García Gallardo); teníamos mucho en contra, pero teníamos un partido amplio y acogedor, nunca sin problemas, pero sí cohesionado e ilusionado".

Para el exportavoz parlamentario, "la actual estrategia de Vox consiste en encerrarse en sí mismo, atacando a todo y a todos los que muestran no ya un criterio distinto, sino simplemente estupor ante la situación que ellos mismos han creado".

ESTO SÓLO SIRVE PARA MANTENER "PRIETAS LAS FILAS"

A su juicio, esto sirve "para mantener prietas las filas, apelando a los peores instintos de los propios y dificultando el crecimiento hacia el exterior". "La actual dirección muestra capacidad para retener, pero no para ensanchar", opina, y su estrategia parece orientada a "limitar el crecimiento, no gobernar para no quemarse, encerrarse en un búnker contra todos para mantenerse eternamente en una cómoda oposición a todo".

Espinosa de los Monteros está convencido de que "el votante de Vox sigue ahí" y lo que se empieza a cuestionar es esa estrategia de la dirección del partido, que no aprovecha "el tsunami mundial que viene a favor", y por ello reclama "una reflexión interna" en lugar del "acto reflejo de culpar a todos y a todo el mundo exterior".

Tras recordar que la dirección de Vox esperaba "acallar cualquier crítica" con un resultado contundente en Castilla y León, cree que "no hay mejor momento que ahora para realizar esa necesaria reflexión interna". "No para perjudicar al partido; sino para prepararlo para ganar y gobernar --proclama--. Las circunstancias internacionales y nacionales nunca fueron (y quizá nunca serán) tan favorables. ¿Vamos a dejar pasar esta oportunidad?", se ha preguntado.