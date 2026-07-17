La esposa de Cerdán fue contratada por un "entramado" de su socio y despedida tras la detención de Koldo, según la UCO

Archivo - La esposa de Santos Cerdán, Francisca Muñoz Cano,comparece ante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 16 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Francisca Muñoz, la esposa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, fue contratada en una empresa a través de "un entramado empresarial" en el que participaba Antxon Alonso --socio del exdirigente-- y fue despedida "tan solo un día después" de la detención del exasesor ministerial Koldo García.

Así se desprende del informe patrimonial sobre Cerdán de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Europa Press y remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno.

La UCO señala que han encontrado "ingresos durante los años 2023 y 2024" en las cuentas de Cerdán y su mujer por un total de 18.730,15 euros "en concepto de nómina" provenientes de la empresa Lorgen Genética Proteomica.

Los agentes relatan que Muñoz "fue contratada por Lorgen" como auxiliar administrativo en febrero de 2023 y "a petición de un colaborador externo".

Del informe se desprende que este colaborador solicitó a la empresa que "contratase a Muñoz, ya que la sociedad Universal Scale World, no podía contratarla debido a problemas de incompatibilidades de carácter familiar".

"A cambio, para que esa operación no generase coste a Lorgen, se acordó que Universal contratara en su plantilla a un trabajador" de la primera empresa, indica la UCO, "manteniendo idénticas condiciones de categoría profesional y retribución que las asignadas a Francisca Muñoz".

Como muestra de lo anterior, relata la UCO, el administrador único de Lorgen "aportó un documento en el que se refleja lo explicado en referencia al cambio de empleados" y en el que "aclara que Muñoz nunca ha trabajado para Lorgen, y que no conoce ni ha tenido contacto con ella en ningún momento".

De las investigaciones a la sociedad Universal Scale World en fuentes abiertas, la UCO "ha averiguado que en el momento de su constitución era administrada por otra sociedad denominada Active Random Design", representada en un primer momento por el propio administrador de Lorgen

Dos meses más tarde, añade la UCO, pasó a ser administrada por la empresa CEMSAL, "declarándose como socio único la sociedad Next Generation Caliope Innova", que fue administrada por Antxon Alonso desde el 23 de septiembre de 2022 al 19 de noviembre de 2025.

La Guardia Civil enfatiza que Muñoz "fue despedida el día 21 febrero de 2024, tan solo un día después de la detención de Koldo" en el marco de la investigación contra él y otras personas en la Audiencia Nacional.

"Por consiguiente, se habría utilizado un entramado empresarial en el que participaba Alonso --socio de Cerdán-- y personas relacionadas societariamente con éste, para, bajo la apariencia de un contrato laboral, hacerle llegar a la mujer de Cerdán una asignación mensual de en torno a 1.300 euros mensuales, ascendiendo a un total de 18.730,15 euros", concluye la UCO.

En este informe, los agentes desgranan la evolución anual de los beneficios del exdirigente y su familia, "alcanzando sus máximos entre los años 2019 y 2023", periodo que aglutina tanto la denominada "etapa ministerial" de José Luis Ábalos como ministro de Transportes, cuando Acciona resultó adjudicataria de obras investigadas, como la "etapa post-ministerial", en la que Cerdán fue nombrado secretario de Organización del PSOE, relevando a Ábalos.