La estabilidad del Gobierno, la Justicia y la 'ley mordaza', a debate en la sesión de control en el Congreso

Junts reivindica su papel clave y pregunta a Sánchez cómo ve la situación política en España

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La estabilidad del Gobierno, el funcionamiento de la Justicia y la negativa del Supremo a aplicar la Ley de Amnistía, y el desbloqueo de la reforma de la llamada 'ley mordaza', son los principales temas que se debatirán el próximo miércoles en la sesión de control al gobierno en el Pleno del Congreso, en la que Junts reivindicará su papel decisivo preguntando al presidente Pedro Sánchez cómo ve la situación política.

Así, la portavoz de Junts en la Cámara Baja, Miriam Nogueras, preguntará al líder del PSOE para pedirle que haga un "análisis global" de la situación política en España. La pregunta de los de Carles Puigdemont llega en plenas negociaciones para la aprobación de la senda de estabilidad presentada por el Ejecutivo, donde los siete votos de Junts juegan un papel clave dado el rechazo anunciado de PP y Vox.

A Sánchez también le preguntará el portavoz adjunto de Bildu, Oskar Matute, que busca conocer si "el Gobierno respetará los acuerdos que puedan alcanzarse en los marcos laborales vascos para la adopción de un SMI propio".

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quiere usar su cara a cara habitual con el jefe del Ejecutivo de las sesiones de control para conocer "en qué países defiende la democracia" el presidente Sánchez.

BOLAÑOS Y EL SUPREMO

La secretaria general de los 'populares', Cuca Gamarra, debatirá con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para saber si al Ejecutivo "le preocupa el bienestar de los españoles o solo el del Gobierno".

A la vicepresidenta le quiere también preguntar el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, aunque en su caso para que Montero le explique por qué el Ejecutivo se empeña en "perjudicar la calidad de vida de los españoles".

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también tendrá que responder una semana más a las preguntas de la oposición. En esta ocasión es la portavoz de Vox, Pepa Millán, quien quiere dirigirse al dirigente socialista que le explique "qué entiende el Gobierno por justicia".

De su parte, la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo quiere preguntarle a Bolaños considera un "fracaso personal" que el Tribunal Supremo "no le permita amnistiar políticos corruptos", ya que el pasado lunes, el Tribunal Supremo confirmó su decisión de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que fueron condenados el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y varios ex consejeros en el marco del 'procés', al insistir en que "medió un beneficio personal de carácter patrimonial".

TAMBIÉN SE HABLARÁ DE LEY MORDAZA

Otro de los temas que ha protagonizado el debate político esta última semana ha sido el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y Bildu para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, por ello, el PP busca aprovechar la sesión plenaria del miércoles para dirigirse al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska sobre este asunto.

La pregunta, que formulará el diputado 'popular' Carmelo Barrio, busca saber si al titular del Interior, le parece "razonable" que sea Bildu quien marque el rumbo del país en materia de seguridad ciudadana, teniendo en cuenta las críticas que ha generado que la reforma impulsada por los abertzales en los sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil.

Desde las asociaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, han denunciado que dicha reforma "pone en riesgo la seguridad de los policías y dinamita el principio de autoridad", y además ven preocupante que sean los "herederos de ETA los que fijen las líneas de actuación".