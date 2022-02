Esteban cree que el Gobierno "se ha equivocado en hacerse preso de la patronal" y tenía que haber sido "más valiente"

Advierte de que el "problema" del Ejecutivo es que "siempre pone la vista en la próxima curva del camino" y no "el trazado en el mapa"

BILBAO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha advertido de que el Gobierno "se ha equivocado en hacerse preso de la patronal" en la reforma laboral, y ha considerado que había "mimbres" para el acuerdo, pero no ha sido posible porque "no se atrevían o no querían". "Tenía que haber sido más valiente", ha afirmado.

En declaraciones a ETB, recogidas por Europa Press, el diputado vasco ha explicado que, antes de anunciar su 'no' a la convalidación de la reforma laboral, el PNV ha estado negociando hasta las ocho de esta mañana con el Ejecutivo central, incluso con una llamada del presidente del Gobierno al presidente de la formación jeltzale, Andoni Ortuzar.

Esteban ha recordado que su partido ya había avisado "tres meses antes" de que el asunto de la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales era "un obstáculo insalvable", y ha añadido que incorporarla "no perjudica a nadie", sino que, en todo caso, suone una mejora para los trabajadores, algo que "no debería molestarle a nadie", aunque "igual sí a una parte de la patronal".

El portavoz del PNV ha lamentado la "exacerbada" postura de la patronal "probablemente porque los equilibrios internos que tienen dentro dificultan" que se pudiera modificar "ni una coma". Según ha indicado, la posición "tan frontal" generando "como si fuera una especie de causa ideológica", ha provocado que "algunos, uniéndose a esta absoluta tontería, lo haya focalizado todo en una especie de mantra ideológico". Algunos de los partidos que votan a favor, ha añadido, los hacen simplemente "por estar en contra de otros".

Para Aitor Esteban, en el Gobierno "se han equivocado en hacerse presos de la patronal" y ha defendido que "con Europa se podía haber hablado" para explicarle que se necesitaba una mayoría en el Parlamento y que se hacían "retoques" con "un tema, que no modifica el núcleo de lo pactado entre sindicatos y patronal", algo que las autoridades europeas "habrían entendido perfectamente".

Sin embargo, ha lamentado que se hayan hecho "presos del discurso desde el inicio de la patronal por sus propias tensiones internas que, además, ha sido secundado por los de siempre --Vox, Cs, PP--, mezclando churras con merinas". "Eso ha sido un error", ha incidido el diputado jeltzale, que ha señalado que "las tensiones dentro del Gobierno también van apareciendo día a día".

A su entender, "tenían que haber sido más valientes y haber visto qué es lo importante, y haber dado pasos". Según ha asegurado, "había mimbres para hacerlo, pero quienes han decidido, al final, no se atrevían o que no querían". En este sentido, ha reconocido que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha intentado "mover voluntades" para tratar de llegar a un acuerdo.

LA PRÓXIMA CURVA

En todo caso, ha afirmado que, dado que "no formaba parte del paquete de acuerdos", el PNV no considera este asunto como un "incumplimiento", si bien ha subrayado que, a partir de ahora el Gobierno se va a tener que "esforzar más", tras optar por "conseguir un bloque que no era el que le estaba dando apoyo hasta ahora", para lograr que "esa colaboración de los partidos vuelva a estar".

Por su parte, ha señalado, el PNV en el Parlamento "siempre está para dialogar", aunque "es evidente que vamos a ver cómo evoluciona la cosa y cómo reacciona el Gobierno". A su entender, el "problema" del Ejecutivo de Pedro Sánchez es que "siempre pone la vista en la próxima curva del camino, no mira el mapa, no ve el trazado".