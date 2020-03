Esteban (PNV): "Cada semana que pasa, tiene menos sentido presentar el Presupuesto de 2020"

Advierte que "si no están para mediados de este mes o como mucho para finales, ya no tendría ningún sentido".

BILBAO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de Diputados, Aitor Esteban,

ha afirmado este jueves que, "cada semana que pasa, tiene menos sentido presentar" los Presupuestos Generales del Estado de 2020, y ha señalado que, "si no están para mediados de este mes o como mucho para finales, ya no tendría ningún sentido".

Además, ha insistido en el traspaso a Euskadi de la gestión económica de la Seguridad Social, desde la solidaridad y unidad de caja, y ha negado que su partido quiera "destrozar el sistema y que no haya pensiones", como ha demostrado en el Pacto de Toledo, donde ha mantenido posiciones "bastante razonables".

En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, Esteban ha dicho que no le consta que estén sobre la mesa las fechas para aprobar las cuentas públicas del Estado para este año y las de 2021.

Tras señalar que para aprobar las del año que viene se tendría que poner todo el marcha a finales de septiembre, ha indicado que, de cara a los Presupuestos de 2020, el Gobierno le ha trasladado que "no sabe exactamente" cuáles son los tiempos y cómo los van a medir.

"Creo que, en estos momentos, no se sabe, porque el Gobierno sí tiene una cosa clara, que no va a llevar el Presupuesto si no tiene una seguridad amplia de que va a salir adelante. Yo creo que, cada semana que pasa, tiene menos sentido presentar el Presupuesto de 2020 y es más difícil", ha subrayado.

Para el diputado jeltzale, "si no está para mediados de este mes o como mucho para finales, ya no tendría ningún sentido". En todo caso, ha subrayado que será el Gobierno quien decida lo que hace. "Es verdad también que las elecciones de abril ya se convocaron porque se querían unos Presupuestos y resulta que hemos tenido otras elecciones y todavía estamos como estamos", ha indicado.

Por ello, "viendo que pasan las semanas", cree más posible unos Presupuestos para 2021 que para este año. "Por lo menos, porque yo no tengo el dato de que haya fechas o de que esté algo pensado", ha indicado.

Preguntado por si puede haber una estabilidad en este Gobierno, ha replicado que sí se acierta en "las cosas que podemos tener en común" las formaciones que posibilitaron el Ejecutivo. "Para eso, hay que elegir los proyectos de Ley adecuados, hay que ser valientes y presentarlos ya en el Parlamento, más allá de los Presupuestos. Pero lo que puede dar vida a la legislatura es tener un Presupuesto, porque aseguraría dos años para el Gobierno, a no ser que luego haya discrepancias por otras temas muy grandes", ha subrayado.

El portavoz del Grupo Vasco ha señalado que es cierto que la situación catalana, por "la forma de vivirla de los partidos nacionalistas, condiciona todo". Al menos, mientras no se despeje el Presupuesto catalán y veamos Torra qué va a hacer con aquella promesa de convocar elecciones, seguramente estamos todos pendientes de eso, pero no quiere decir que no se puedan ir haciendo cosas", ha subrayado. Tras apuntar que la estabilidad tiene "sus baches", ha destacado que "nadie quiere que esto se rompa".

LEY DE LIBERTAD SEXUAL

Aitor Esteban ha considerado que el desencuentro en el Ejecutivo central en torno al anteproyecto de Ley de Libertad Sexual "es un tema más interno, de sacar la cabeza y buscar espacios que otra cosa".

A su juicio, "seguramente, en el objetivo de la Ley se pueden poner de acuerdo perfectamente", pero igual influye la proximidad del 8 de marzo y "la necesidad de marcar un espacio" por parte de Podemos. En este sentido, ha recordado que también se ha visto a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Unidas Podemos), "cómo sale, buscándose un espacio", en referencia al tema del coronavirus, y ha apuntado que esto "puede generar tensiones".

"Efectivamente, en el ámbito de los derechos de la mujer, el PSOE también tiene su propia visión, pero yo creo que, seguramente, en el fondo están muy de acuerdo e incluso en el Congreso podamos encontrar mayorías muy amplias, que estemos de acuerdo en los objetivos, y el problema es más bien interno, de liderazgo y de marcar posiciones", ha manifestado.

SEGURIDAD SOCIAL

El portavoz del PNV en el Congreso ha reiterado que se debe traspasar a Euskadi la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social porque lo prevé el Estatuto de Gernika, y ha afirmado que no ponen en cuestión los principios de solidaridad y unidad de caja.

Aitor Esteban ha preguntado "para qué se aprueba un Estatuto" y ha recordado que, luego, otros textos estatutarios de otras comunidades autónomas "han copiado" el de Euskadi.

Según ha apuntado, "lo que es cierto es que hasta hoy todos los Gobiernos se habían negado a discutir cuál es el contenido" de esa competencia, a pesar de que las existencia reciente de una sentencia del Tribunal Constitucional en este sentido. "Lo que hay que hacer es hablar y dar un contenido a la gestión del régimen económico de la Seguridad Social", ha señalado.

El representante jeltzale ha dicho que no entiende "por qué se dice continuamente que hay que cumplir la Ley, pero en esto parece que no hay que cumplirla", y ha emplazado a darle "un contenido razonable". "¿O alguien piensa que nosotros queremos destrozar el sistema y que no haya pensiones", ha cuestionado, para explicar que es "al revés" y lo han demostrado en el Pacto de Toledo. "Hemos tenido unas posiciones bastante razonables", ha remarcado.